اليوم.. آخر فرصة للتقدم على وظائف فى الإمارات بمرتبات تصل لـ25 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

تنتهى وزارة العمل، من تلقى طلبات الراغبين فى التقدم على وظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم السبت.

وأكدت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل عدة مجالات، تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:

1- عدد 100 مساعد بناء.

2- عدد 100 نجار مسلح.

3- عدد 100 حداد مسلح.

4- عدد 100 لحام.

5- عدد 300 مركب هياكل.

6- عدد 200 بناء عام.

7- عدد 50 مشغل ماكينات.

8- عدد 20 كهربائي صناعى.

9- عدد 10 عامل مضخات

10- عدد 10 ميكانيكي صناعي.

11- عدد 10 ميكانيكي ديزيل.

ويمكن للراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل من خلال موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index .

وأشارت إلى توفير الشركة عدة مميزات للمقبولين بتلك الوظائف، منها:

- توفير السكن.

- المواصلات.

- مصروفات الاستقدام للمتقدمين.

-وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص أى ما يعادل 25 ألف جنيه مصري.