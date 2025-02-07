اليوم السابع
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وزارة التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريباً

الجمعة، 07 فبراير 2025 02:25 م
وزارة التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريباً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، قريباً لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة بالامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، موضحة أنه يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" على أن يتم الضغط على الرابط التالى أضغط هنا

- يضغط الطالب على تسجيل الدخول ثم الرابط التالى أضغط هنا

- يقوم الطالب بإدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم للدعم الفنى فى حالة وجود مشكلة " 19368.







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وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

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خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

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النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025



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