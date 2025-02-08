حالة الطقس اليوم .. غطاء سحابى كثيف يحجب أشعة الشمس وأمطار بهذه المناطق

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى على شمال البلاد يعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 18 والصغرى 12 درجة.

ويسود اليوم السبت 8 فبراير 2025، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

والبحر الأحمر مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل ارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية والغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.