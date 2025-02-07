لمرضى القلب قبل رمضان.. فحصوصات مهمة احرص عليها

كتبت فاطمة ياسر

قبل دخول شهر رمضان، من المهم لمرضى القلب إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من أن الصيام آمن لهم، يوضحها الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي.

قدم أهم الفحوصات التي يُوصى بها لمرضى القلب قبل شهر رمضان ومنها:

1. فحوصات وظائف القلب

تخطيط كهربية القلب (ECG): للكشف عن أي اضطرابات في نبضات القلب.

مخطط صدى القلب (Echocardiography): لتقييم كفاءة ضخ الدم ووظائف القلب.

اختبار الجهد (Stress Test): لمعرفة قدرة القلب على تحمل المجهود.

2. قياس ضغط الدم

التأكد من استقرار ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه.

3. تحاليل الدم

تحليل وظائف الكلى: لأن بعض أدوية القلب قد تؤثر على الكلى.

مستوى السكر في الدم: خاصة إذا كان المريض مصابًا بالسكري أيضًا.

مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول: لتقييم صحة الأوعية الدموية.

مستوى الصوديوم والبوتاسيوم: لأن اختلال التوازن قد يؤثر على ضربات القلب.

واكد استشاري القلب علي ضرورة تقييم أدوية القلب مع الطبيب المعالج، ومعرفة جدول اخذ الادوية خلال شهر رمضان، ولذا يجب استشارة الطبيب حول إمكانية تغيير مواعيد الأدوية بما يتناسب مع الصيام، وايضا التأكد من أن الأدوية المستخدمة لا تسبب الجفاف أو هبوط الضغط أثناء الصيام.

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5. فحص السيولة (INR) لمرضى السيولة الدموية

مهم لمن يتناولون أدوية مثل الوارفارين، لتجنب خطر النزيف أو التجلطات.

نصيحة: يُفضَّل مراجعة طبيب القلب قبل رمضان بوقتٍ كافٍ لوضع خطة صيام مناسبة حسب حالة المريض.