الدقهلية تستعد لاستقبال شهر رمضان بإقامة معارض بالشوارع وتوفير السلع

الدقهلية شريف الديب

تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات المكثفة، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

وتعمل المحافظة على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة من خلال افتتاح منافذ بيع ومعارض "أهلًا رمضان" فى مختلف المراكز والمدن، تهدف هذه المعارض إلى تقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال الشهر الكريم.

وتم تكليف الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات المشتركة من الصحة والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين لمتابعة الأسواق والمحلات والمخازن، وتهدف هذه الحملات إلى ضمان الانضباط فى الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى قطاعات المرافق مثل المياه، الصرف الصحى، الكهرباء، والغاز، يستمر العمل فى هذه القطاعات على مدار 24 ساعة للتجاوب الفورى مع أى أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

كما أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة، يشمل ذلك تكثيف حملات مراقبة الأغذية، والتأكد من استيفاء مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة للاشتراطات الصحية، كما تم التأكيد على توافر المستلزمات الطبية وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين فى الأقسام الحرجة، بالإضافة إلى توفير اللقاحات والأمصال والطعوم فى جميع الوحدات والمستشفيات.

كما تم تتزين شوارع وأزقة مدينة المنصورة بزينة رمضان، حيث يحرص الأهالى على تعليق الزينة والفوانيس فى الشوارع والأحياء، مما يضفى أجواءً احتفالية تعكس روح الشهر الكريم.

من خلال هذه الاستعدادات الشاملة، تسعى محافظة الدقهلية إلى توفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مع ضمان توافر السلع والخدمات الأساسية وتعزيز الأجواء الاحتفالية التى تميز هذا الشهر الفضيل.