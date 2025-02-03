لو قربت على سن الـ40.. تغيرات ضرورية فى نمط حياتك لحمايتك من مرض السكر

كتبت إيناس البنا

مرض السكر مشكلة لها عواقب عديدة، فإذا كنت مصابًا بالمرض، فلن يتمكن جسمك من الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن تصبح آثار مرض السكري أكثر تعقيدًا، و يمكن أن يؤدي المرض إلى مشاكل خطيرة، و مهددة للحياة.

ويعني مرض السكري من النوع الثاني ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب نقص هرمون الأنسولين، إما أن جسمك لا ينتج ما يكفي منه أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا يعمل بشكل صحيح، ويُطلق على هذا أحيانًا مقاومة الأنسولين، ويؤدي نقص الأنسولين إلى تراكم الجلوكوز من الأطعمة والمشروبات التي تتناولها في الدم، لذا قد تظهر عليك أعراض مرض السكر من النوع الثاني .

تزداد مخاطر الإصابة بمرض السكر مع تقدم العمر خاصة بعد الـ 40 من العمر إذا كانت هناك عوامل وراثية، أو إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم من قبل.

ووفقا لموقع " diabetes"، تزداد فرص الإصابة بمرض السكر إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، هناك 6 تغييرات في نمط حياتك للسيطرة على مرض السكر، ومنها:

1. تناول الطعام الصحي:

ركز على تناول الطعام بقدر ما يحتاجه جسمك، واحصل على الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، اختر منتجات الألبان الخالية من الدهون واللحوم الخالية من الدهون، قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، تذكر أن الكربوهيدرات تتحول إلى سكر، لذا راقب كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، حاول أن تحافظ على نفس الكمية من وجبة إلى أخرى، هذا أكثر أهمية إذا كنت تتناول الأنسولين أو الأدوية للتحكم في نسبة السكر في الدم.

2. ممارسة الرياضة:

يجب أن يكون هدفك 30 دقيقة من النشاط الذي يجعلك تتعرق وتتنفس بصعوبة أكبر معظم أيام الأسبوع، يساعدك نمط الحياة النشط على التحكم في مرض السكر عن طريق خفض نسبة السكر في الدم، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الزائد وتخفيف التوتر.

3. إجراء الفحوصات الطبية:

قم بزيارة طبيبك مرتين على الأقل في السنة، يزيد مرض السكر من احتمالات إصابتك بأمراض القلب، لذا تعرف على أرقامك: الكوليسترول، وضغط الدم، ونسبة السكر في الدم على مدار 3 أشهر، قم بإجراء فحص كامل للعين كل عام، قم بزيارة طبيب القدم للتحقق من وجود مشاكل مثل قرح القدم وتلف الأعصاب.

4. إدارة التوتر:

عندما تشعر بالتوتر، ترتفع مستويات السكر في الدم، وعندما تشعر بالقلق، قد لا تتمكن من إدارة مرض السكر بشكل جيد، قد تنسى ممارسة الرياضة أو تناول الطعام الصحي أو تناول الأدوية، ابحث عن طرق لتخفيف التوتر - من خلال التنفس العميق أو ممارسة اليوجا أو الهوايات التي تساعدك على الاسترخاء.

5. توقف عن التدخين:

يجعلك مرض السكر أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وأمراض العيون والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وأمراض الأوعية الدموية وتلف الأعصاب ومشاكل القدم، إذا كنت تدخن، فإن فرصتك في الإصابة بهذه المشاكل تكون أعلى، كما أن التدخين قد يجعل ممارسة الرياضة أكثر صعوبة.