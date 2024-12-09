ارتفاع ضغط الدم الرئوى يؤثر على وظائف القلب والرئة.. نصائح للتعامل معه

حسام الشقويرى

ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو حالة خطيرة تحدث عندما يكون ضغط الدم في التهاب الشرايين الرئوية أعلى نسبيًا من المعتاد. الشرايين الرئوية هي نوع من الأوعية الدموية المسؤولة عن الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى الرئتين، إنه يؤثر على الجانب الأيمن من القلب والشرايين في الرئتين، ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة تؤثر على ظهور ارتفاع ضغط الدم الرئوي. إنه من المضاعفات الشائعة الناجمة عن مشاكل صحية مثل أمراض القلب وأمراض الرئة. نظرًا لأنه يقيد بشكل كبير تدفق الدم إلى قلبك ورئتيك، فهو مرض يهدد الحياة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.



ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضييق الشريان الرئوي. ونتيجة لذلك، تصبح جدران الشرايين الرئوية صلبة وسميكة بمرور الوقت، ويصعب على قلبك ضخ الدم بقوة أكبر من المعتاد لتنظيم تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الرئتين، وإذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، فقد يتسبب في حدوث مضاعفات أخرى مثل فقر الدم (نقص خلايا الدم السليمة)، وعدم انتظام ضربات القلب (حالة تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب)، وجلطات الدم في الشرايين الرئوية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي



فيما يلي العلامات والأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم الرئوي وفقًا لجمعية القلب الأمريكية :

ضيق في التنفس

الدوار

تعب

ألم صدر

خفقان القلب (زيادة معدل ضربات القلب)

ألم في الجانب الأيمن من البطن

ضعف الشهية

إغماء

تورم (الساقين)

السعال والصفير

اللون الأزرق للشفاه أو الجلد (زرقة)

أسباب ارتفاع ضغط الدم الرئوي



يتطور ارتفاع ضغط الدم الرئوي عندما تخضع الخلايا المبطنة لجدران الشرايين الرئوية لتغييرات تجعل الشرايين ضيقة ومتيبسة ومتورمة وسميكة. وهذه التغييرات، التي غالبًا ما تكون بسبب حالات كامنة مثل أمراض القلب أو اضطرابات الرئة أو العوامل الوراثية، تعطل التدفق الطبيعي للدم من القلب إلى الرئتين. ونتيجة لذلك، يزداد الضغط داخل الشرايين الرئوية، مما يضغط على القلب ويؤدي إلى مضاعفات مثل قصور القلب". تحد الشرايين الضيقة من كمية الدم التي يمكن أن تمر، مما يقلل من توصيل الأكسجين إلى الجسم ويسبب أعراضًا مثل ضيق التنفس والتعب وألم الصدر.

مَنْ المعرضون لخطر ارتفاع ضغط الدم الرئوي؟



"يصيب ارتفاع ضغط الدم الرئوي عادةً الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا. وقد تحاكي علاماته وأعراضه المبكرة علامات وأعراض العديد من الحالات الطبية الأخرى، مما يجعل الاكتشاف المبكر أمرًا صعبًا"، وتشمل العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الرئوي ما يلي:



التاريخ العائلي لهذه الحالة

تقدم السن

التعرض للأسبستوس

زيادة الوزن أو السمنة

عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان والاكتئاب

الجنس: أكثر شيوعاً عند النساء منه عند الرجال

مرض رئوي

علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي

"يتم علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي بمجموعة من الإجراءات الطبية مثل العلاج بالأكسجين ومدرات البول وحاصرات قنوات الكالسيوم وموسعات الأوعية الدموية الرئوية. تشمل الخيارات المتاحة لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي المزمن مضادات التخثر وقسطرة الأذين بالبالون وقسطرة الرئة بالبالون واستئصال بطانة الشريان الرئوي وبعض الأدوية. قد يقترح طبيبك أيضًا بعض التعديلات مثل التغييرات الغذائية وتغييرات نمط الحياة والعلاج بالأكسجين وحتى جراحة إصلاح صمام القلب في بعض الحالات".

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم الرئوي



يمكن أن تساعدك هذه النصائح الخمس المتعلقة بأسلوب الحياة وغيرها من النصائح على تحسين أعراضك:

1. الإقلاع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم الرئوي عن طريق تضييق الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب وتقليل الأكسجين في الدم. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى إبطاء تقدم المرض وتحسين وظائف الرئة.

2. تناول نظام غذائي صحي

اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لدعم صحة القلب والرئة. قلل من تناول الملح والسكر والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

3. الحفاظ على وزن صحي

يساعد الحفاظ على وزن صحي على تقليل الضغط على القلب وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وهو أمر ضروري في إدارة ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

4. ابق نشيطا

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تحسين الدورة الدموية ووظائف الرئة واللياقة البدنية بشكل عام. تجنب الإجهاد أو رفع الأوزان الثقيلة واسترح عندما تحتاج إلى ذلك.

5. تجنب المرتفعات العالية

"تؤدي المرتفعات العالية إلى خفض مستويات الأكسجين في الهواء، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتفاع ضغط الدم الرئوي. لذا، كن حذرًا أو تجنب السفر إلى أماكن مرتفعة لإدارة الأعراض ومنع المضاعفات".