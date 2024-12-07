نظام غذائى للحفاظ على صحة الكلى في الشتاء.. ما يمكن تناوله وتجنبه

كتبت مروة هريدى

مع حلول فصل الشتاء، يصبح الحفاظ على نظام غذائي مناسب للكلى أمرًا مهمًا للصحة العامة، ويدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون وظائف الكلى مع تقليل الإجهاد، ومن الضروري الحد من تناول الملح إلى أقل من 2300 ملليجرام يوميًا والتأكد من أن السكريات المضافة تشكل أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويصبح الحفاظ على نظام غذائي صحي أمرًا ضروريًا، وخاصة للحفاظ على الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب والكلى، كما من المهم الحفاظ على ترطيب جسمك خاصة خلال الأشهر الباردة، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش، حيث أن معظمنا ينسى شرب الماء في الشتاء بسبب برودة الطقس وهذا يضر بصحة الجسم خاصة الكلى.

وإذا لم تكن على استعداد لشرب الماء العادي، فحاول تضمين الشوربة أو شاي الأعشاب للحفاظ على مستويات الترطيب اللازمة للجسم، والتأكد من أن الكلى تعمل بشكل صحيح، وتصفية النفايات بشكل فعال، وفى هذا الشأن، يقول الأطباء إنه مع بداية فصل الشتاء يواجه الناس العديد من المشكلات الصحية، والسبب هو الطعام المغري، وعدم التحكم في الحصص، والكسل مع الحد الأدنى من النشاط البدني أو عدمه، وقد لا ندرك العواقب الضارة للعادات غير الصحية على المدى القصير، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، وقلة مستويات الترطيب ما يترتب عليها الجفاف، وقلة النشاط البدني خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى قلة التعرق مما يؤدي إلى تراكم الأملاح، ويزيد غالبًا من فرص الإصابة بحصوات الكلى.

فوائد الحفاظ على ترطيب الجسم في الشتاء

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية، حيث يساعد الماء على طرد السموم ويمنع تكوين حصوات الكلى، لذلك احرص على تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا، ولكن اضبط الكمية وفقًا للعمر ومستوى النشاط والمناخ، كما يعد تجنب الأطعمة المصنعة، التي غالبًا ما تكون غنية بالملح والسكر، أمرًا أساسيًا لحماية صحة الكلى خلال هذا الموسم، إن الاستماع إلى جسمك والبقاء منتبهًا لعلامات الجفاف، مثل التعب أو الصداع، يمكن أن يساعدك على البقاء على المسار الصحيح للحصول على صحة كلى مثالية خاصة فى الشتاء.

تضمين الأطعمة الموسمية

حاول تغيير نظامك الغذائي خلال فصل الشتاء ودمج نظام غذائي صحي ومتوازن، من خلال تضمين أطعمة مثل الخضروات الورقية الموسمية والتوت والتفاح والحبوب الكاملة لأنها توفر الفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية للحماية من الإجهاد التأكسدي.

التقليل من الملح والسكر

علاوة على ذلك، فإن فصل الشتاء هو الوقت من العام الذي نميل فيه إلى تناول الأطعمة المريحة، والتي تحتوي معظمها على نسبة عالية من الملح والسكر، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على صحة الكلى، لذلك، يجب اتباع نظام غذائي متوازن في الشتاء غني بالألياف والدهون الصحية لدعم وظائف الكلى، كما يساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وكلاهما ضروري لصحة الكلى على المدى الطويل، كما أن الحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم والوجبات الخفيفة المصنعة والكميات المفرطة من البروتينات الحيوانية أمر مهم بنفس القدر، حيث يمكن أن تثقل كاهل الكلى.

ممارسة الرياضة يوميًا

حماية كليتيك وصحتك العامة خلال فصل الشتاء لا يرتبط فقط باختيار الأطعمة بعناية وإتباع نظام غذائي صحى، بل يجب أن تنتبه أيضًا إلى نشاطك البدني، ومن المهم أن تظل نشطًا وتقضي 30 دقيقة على الأقل يوميًا في ممارسة أي نوع من التمارين الرياضية للحفاظ على وظائف الجسم الصحية.