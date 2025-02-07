أخبار × 24 ساعة.. 140 فرصة عمل بالخارج برواتب تصل لــ40 ألف جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير العمل: 140 فرصة عمل بالخارج برواتب بين 19 لـ 40 ألف جنيه

وزير النقل: قريبا إنتاج الحديد المستخدم فى صناعة السفن محليا

رئيس هيئة الدواء يشارك فى فعاليات مؤتمر السياسات الوطنية لسلامة المرضى

وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومعهد جوستاف روسيه

كلية الإعلام جامعة القاهرة تحتفل بمئوية مجلة "المصور" الأحد المقبل

أسعار ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل

وظائف للمصريين بالخارج.. 2305 فرص عمل فى 23 تخصصا بشركة مقاولات

وزير الزراعة يبحث زيادة تصدير شتلات الفراولة بالتعاون مع جامعة فلوريدا

وزارة التموين تنجح فى نشر سوق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية