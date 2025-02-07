اليوم السابع
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الجمعة، 07 فبراير 2025 01:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. 140 فرصة عمل بالخارج برواتب تصل لــ40 ألف جنيه

الجمعة، 07 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 140 فرصة عمل بالخارج برواتب تصل لــ40 ألف جنيه وزارة العمل

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