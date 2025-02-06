كلية الإعلام جامعة القاهرة تحتفل بمئوية مجلة "المصور" الأحد المقبل

كتبت بتول عصام

ينظم قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور شريف درويش، حدثًا صحفيًا وثقافيًا، تحت عنوان "مئوية مجلة المصور.. رحلة عبر الزمن: قصص وحكاوى مصرية"، يوم الأحد المقبل 9 فبراير 2025 بقاعة المؤتمرات بالكلية.

يأتى هذا الحدث، بمناسبة مرور مائة عام على صدور المجلة، حيث صدر عددها الاول فى 24 اكتوبر عام 2024، وتحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا البدوى، عميدة الكلية، وإشراف الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة وعميدة الكلية الأسبق، والدكتورة أمل السيد دراز، أستاذ الصحافة بالكلية، وبحضور عمر سامى رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وعدد من رؤساء تحرير المجلة، وعدد من كبار كتابها ومحرريها وأساتذة الكلية وطلابها.

وأشارت الدكتورة ثريا البدوى، عميدة الكلية، إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتى فى إطار الدور المجتمعى والثقافى للكلية التى تحرص على تعريف طلابها بتاريخهم الوطنى ودور الصحافة والإعلام فى نهضة الوطن وتسجيل تاريخه الثقافى والاجتماعي.

وأكد الدكتور شريف درويش، أن هذا الحدث يتم بالتعاون مع مؤسسة دار الهلال ومجلة المصور، حيث يقيم القسم معرضا بالتعاون مع المجلة بقيادة رئيس تحريرها عبد اللطيف حامد، معرضا يتناول الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية فى مصر عبر مائة عام، من خلال المجلة التى سجلت ووثقت الأحداث التى عاشتها مصر والمنطقة العربية، بالكلمة والصورة، وساهمت فى تحقيق رسالة التنوير.

وصرحت الدكتورة ليلى عبد المجيد المشرف على تنظيم الحدث، أن المعرض يتضمن إقامة ندوة تحت عنوان " مجلة المصور سجل توثيقى لمصر عبر مائة عام"، وتطرح الندوة فى جلستين أيضا رؤى المستقبل للصحافة عموما والصحافة المصورة على وجه الخصوص.

تُعقد الندوة على جلستين، يرأس الجلسة الأولى الدكتورة ليلى عبد المجيد، ويتحدث فيها كل من حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، وحمدى رزق رئيس تحرير مجلة المصور الأسبق، والدكتورة إيمان عامر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، ود. رامى عطا أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، وتتولى د.شيرين سلامة، مهمة المقررلها.

ويرأس الجلسة الثانية، د.محمد حسام الدين أستاذ الصحافة بالكلية، ويتحدث فيها د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بالكلية، والروائى والكاتب الصحفى يوسف القعيد، ود.محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، وكل من غالى محمد رئيس تحرير المصور سابقا، وأحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير المصور السابق، وتتولى مهمة المقررلها الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة.

ويتم خلال الجلسة الافتتاحية بعض رموز مجلة المصور عبر تاريخهم وهم: اسم المؤسسين للمجلة، إميل وشكرى زيدان،اسم الراحل الكاتب الكبير فكرى أباظة، اسم الراحلة الكاتبة الكبيرة أمينة السعيد، اسم الراحل الشاعر صالح جودت، اسم الراحل الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، اسم الراحل عزت بدوى رئيس تحرير المجلة سابقا.

كما يتم تكريم عدد من أبرز قيادات المجلة وهم حلمى النمنم، وعبد القادر شهيب، حمدى رزق، يوسف القعيد، غالى محمد، أحمد ايوب، فضلا عن تكريم عمر سامى رئيس مجلس إدارة دار الهلال وعبد اللطيف حامد رئيس تحرير المصور الحالي.



وفى إطار هذا الحدث، يتم توزيع الجوائز وشهادات التكريم على طلاب برامج قسم الصحافة بالكلية (الصحافة المطبوعة والرقمية، الصحافة التليفزيونية، الإعلام الرقمي)، الذين فازوا فى المسابقة التى نظمها القسم بعنوان "قصص وحكاوى مصرية"، وشارك فيها أكثر من مائتى طالب بالقسم؛ وذلك فى المجالات التالية: (التقارير الصحفية المطبوعة، الصور والتقارير المصورة فوتوغرافيا، الانفوجراف، الافلام الوثائقية وتقارير الفيديو، البودكاست).



وقام بتحكيم المسابقة لجنة برئاسة د. محمد منصور هيبة والمنسق لأعمالها د. أحمد محمود وعضوية كل من مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة الشروق ود.عيد رحيل ود. ياسمين صلاح ولميس النجارود.السيد أبو شعيشع المدرس بقسم الاذاعة والتليفزيون، كما ينظم القسم معرضا لإبداعات طلابه فى الصور الفوتوغرافية والتقارير المصورة والفيتشر، إلى جانب معرض مئوية المصور سجل لتاريخ مصر السياسى والثقافى والاجتماعي.



وقام بتنظيمهما فريق من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة وهم د. نرمين الصابر، و.د.أميرة عز الدين ود. كريمة طنطاوى وشيماء السكرى وإسراء العشرى ومحمد خليل، إلى جانب اللجنة التنظيمية بإشراف د.نانسى عادل، وتضم كل من د. رنا سمير ود.الزهراء رشاد ود. أسماء رمضان ود. مارى منصور ود. سارة المشمشى وفاطمة فتحي.