وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومعهد جوستاف روسيه

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع عقد شراكة بين الوزارة، والشريك الحصرى لمعهد جوستاف روسيه فى مصر، لعقد منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام "هرمل" وتحويلها إلى جوستاف روسيه الدولى مصر، وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب المعهد الدكتور طارق محرم، الشريك الحصرى لمعهد جوستاف روسيه.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث أن المركز بمستشفى أورام دار السلام "هرمل" وبالتعاون مع "جوستاف روسيه" لن يقتصر على علاج سرطان الثدى بل سيشمل جميع أنواع الأورام، مشيدًا بالشراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكدًا حرص معهد جوستاف روسيه على سرعة إنهاء عقد الشراكة مع الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التعاقد يهدف إلى إنشاء أول فرع لمعهد "جوستاف روسيه" خارج فرنسا، ليكون مقره فى مستشفى أورام دار السلام "هرمل" بمصر، حيث إنه سيكون الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى والأجهزة الطبية بمستويات عالمية، ليكون مركزا جاذبا للسياحة العلاجية، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وتابع "عبدالغفار" أن عقد الشراكة مع معهد "جوستاف روسيه" سيتيح إضافة خبرات متقدمة وخدمات نوعية لمكافحة الأورام، وتقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الأورام، تشمل زراعة النخاع والعلاج الكيميائى، مما يقلل حاجة المرضى للسفر للخارج لتلقى العلاج.

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مجهوداته فى تطوير القطاع الصحى وتحقيق الحلم بشراكة القطاع الخاص والعام، مشيدا برؤيته الواضحة ومنهجيته بالاهتمام بالاستثمار المحلى والدولى فى مصر، مثمنًا مشروع الشراكة مع معهد جوستاف روسيه الذى يقدم خدمات صحية حديثة فى كل مجالات الأورام.

ومن جهته ثمن الدكتور طارق محرم، الشريك الحصرى لمعهد جوستاف روسيه، التعاون مع وزارة الصحة والسكان، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على مجهوداته ودعمه وتوجيهاته لخروج المشروع للنور.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة دعاء على مدير مركز أورام دار السلام "هرمل"، والدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى بمركز جوستاف روسيه بمصر، والمهندس أحمد علاء مدير مشروعات شركة إليفيت.