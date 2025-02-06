رئيس هيئة الدواء يشارك فى فعاليات مؤتمر السياسات الوطنية لسلامة المرضى

كتب وليد عبد السلام

شارك، اليوم الخميس، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات مؤتمر وزارة الصحة والسكان حول السياسات الوطنية لسلامة المرضى، والذي جاء بعنوان " Patient Safety for leaders training "، تحت رعاية وحضور أ.د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومشاركة د. محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، د. حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، د. نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، د. أحمد طه رئيس الهيئة العامةللاعتماد والرقابة الصحية، ووفد رفيع المستوي من رؤساء الجهات المعنية وممثلي منظمة الصحة العالمية بمصر.

يأتي الحدث بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار جهود المنظمة الخاصة بدعم رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية وفقاً للمقاييس العالمية المعتمدة.

خلال الفعالية، ألقى الدكتور علي الغمراوي كلمة رئيسية سلط فيها الضوء على أهمية التطوير المستمر في خدمات الصحة العامة وتحسين جودة حياة المرضي، كما أشار إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة ممتازة لتعزيز الشراكة مع جميع الأطراف المعنية داخل منظومة الرعاية الصحية المصرية والشركاء الدوليين والمحليين، وتسليط الضوء على جهود هيئة الدواء المصرية في مجال تطوير سبل إدارة الرعاية الصحية، ودعم برامج التثقيف والوعي الدوائي، وحصول المواطن على احتياجاته الدوائية وفق مؤشرات الجودة والأمان والفاعلية العالية التي تسعى هيئة الدواء إلى الحفاظ عليها من خلال منظومتها الرقابية القوية، المتمثلة في ممارسات التصنيع والتخزين والتوزيع الجيد، والرقابة على الأسواق أثناء عملية التداول بالصيدليات، حتى يصل الدواء إلى يد المريض.

كما أوضح أن التدريب والتثقيف المستمر أحد الركائز الأساسية في استراتيجيتنا؛ حيث تحرص هيئة الدواء المصرية على تدريب مقدمي الرعاية الصحية، وكذلك رفع درجة الوعي لكل فئات المجتمع من خلال مختلف الحملات والمبادرات التوعوية، وأن الهيئة تقوم من خلال مركز التطوير المهني المستمر بعقد دورات وورش عمل دورية في كافة المجالات الدوائية لكافة الأطراف المعنية من شركات ومصانع الأدوية والعاملين بالجهات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والدوائي.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الدائم والمشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات والفعاليات الصحية، والتنسيق المشترك وتعزيز مفاهيم الصحة العامة، والتكامل بين كافة مؤسسات النظام الصحي المصري.