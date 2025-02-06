وظائف للمصريين بالخارج.. 2305 فرص عمل فى 23 تخصصا بشركة مقاولات

كتبت آية دعبس

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لـ2305 فرصة عمل في 23 تخصصا بإحدى شركات المقاولات بالخارج، ودعا الوزير الشباب من سن 25 إلى 40 عاما سرعة التقدم والحصول على الـ وظيفة المناسبة.

وأوضح جبران، أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن الرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة مع توفير السكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة، موضحة أن الوظائف هي ( 400 نجار مسلح ، 400 حداد مسلح، 400 مبيض محاره، 200 نقاش، 100 كهربائي، 700 عامل عادي، 40 سائق معدات ثقيلة "تركتر - حفار - نساف - تريلا"، 4 فنيين جودة خرسانة، 2 كهربائي محطات، 4 مشغل محطات خرسانة، 6 مشغل محطات بامب، 3 ميكانيكي محطات، 6 فني مختبر ، 4 فنيين تربة المعمل خرسانة، 1 مهندس برامج خبرة من "5- 10 عام"، 3 ميكانيكي معدات ثقيلة،6 مهندس مدني، 4 مهندس تكاليف خبرة من "5- 10 عام"، 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات، 2 فني شبكات تقنية "IT"، 6 مدخل بيانات ،6 أمين مخزن، 3 ميكانيكي هيدروليك).

وسيتم تسجيل البيانات من خلال اللينك التالي من اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام..هنــأ