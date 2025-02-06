هل تعانين من نقص هرمون الإستروجين؟ إشارات خطيرة يرسلها جسمك

كتبت فاطمة خليل

قد يظهر انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بطرق غريبة، لكن جسمك يحاول فقط إرسال رسالة إليك انتبهي، وغيّري عاداتك، والإستروجين هو هرمون متعدد المهام في الجسم، فهو يحافظ على صحة بشرتك، وعمل عقلك بأقصى سرعة، وثبات عظامك، كما يؤثر على الحالة المزاجية والذاكرة والتمثيل الغذائي . ولكن عندما تبدأ مستوياته في الانخفاض، يمكن لجسمك أن يتصرف بطرق غير متوقعة إلى حد كبير، بحسب موقع تايمز ناو.

الأعراض التي لا يجب عليك تجاهلها

1. الجفاف

إذا شعرت أن بشرتك أو عينيك أصبحت جافة، فإن السبب في ذلك هو انخفاض مستوى هرمون الإستروجين. يعمل هذا الهرمون على التحكم في مستويات الرطوبة، وبدونه، يسود الجفاف.

2. تقلبات المزاج

في لحظة ما، تضحكين وفي اللحظة التالية تبكين . يؤثر هرمون الإستروجين على السيروتونين (هرمون السعادة).

3. ضباب الدماغ

هل تجدين صعوبة في تذكر سبب دخولك إلى الغرفة؟ يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى شعور ضباب الدماغ، النسيان وصعوبة التركيز من الآثار الجانبية الشائعة.

4. الأرق

إذا كنت تنامين بشكل هادئ في السابق، ثم أصبحت تعانين من الأرق ، فقد يكون انخفاض هرمون الإستروجين هو السبب، فهو يعطل إنتاج الميلاتونين، مما يجعل النوم أشبه بحلم بعيد.

5. موجات حر غير متوقعة

الهبات الساخنة والتعرق الليلي من العلامات الكلاسيكية لانخفاض هرمون الاستروجين. ففي لحظة تشعرين بالرضا، وفي اللحظة التالية تشعرين بالحر الشديد.

طرق الحفاظ على مستوى هرمون الاستروجين في دمك

إذن، كيف يمكنك الحفاظ على مستويات هرمون الاستروجين لديك متوازنة - ليست مرتفعة للغاية، وليست منخفضة للغاية، ولكن ضمن المعدل الطبيعي؟

تناولى الأطعمة التي تحتوي على الاستروجين النباتي

تحتوي الأطعمة مثل بذور الكتان، وفول الصويا، والحمص، والتوفو على هرمون الاستروجين النباتي الذي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن في مستوياته.

النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحافظ على الهرمونات تحت السيطرة وتقلل من التوتر (الذي يمكن أن يؤثر على إنتاج هرمون الاستروجين).

إعطاء الأولوية للنوم

النوم الجيد أمر بالغ الأهمية لتنظيم الهرمونات، لذا قومى بإنشاء روتين وقت النوم الذي يرسل إشارة لجسمك بأنه حان وقت الاسترخاء.

التحكم في التوتر

يمكن لهرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، أن يلحق الضرر بالإستروجين. ممارسة اليوجا أو التأمل أو حتى مجرد الضحك .

تناولى المكملات الغذائية أو العلاج بالهرمونات البديلة

إذا كانت الأعراض شديدة، فتحدث إلى الطبيب حول العلاج بالهرمونات البديلة أو المكملات الغذائية مثل فيتامين د وأوميجا 3