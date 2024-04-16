5 علامات تشير إلى ارتفاع هرمون الاستروجين

كتبت إيناس البنا

هرمون الاستروجين هو "مجموعة من الهرمونات" التي تساعد في التطور الإنجابي الطبيعي لدى النساء، وفقا لـموقع هوبكنز ميديسن، فإن المبايض لدى النساء تصنع معظم هرمونات الاستروجين، على الرغم من أن الغدد الكظرية والخلايا الدهنية تنتج أيضا كميات صغيرة منه.

ينظم هرمون الاستروجين الدورة الشهرية، ويدعم صحة العظام، ويؤثر على الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية، ولكن يجب أن يكون هناك توازن دقيق، لكن الكثير من هرمون الاستروجين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، والقليل جدا من هرمون الاستروجين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة أخرى من الأعراض غير المرغوب فيها.

علامات ارتفاع هرمون الأستروجين

الانتفاخ

يمكن أن يؤدي الإفراط في هرمون الاستروجين إلى خلل في توازن الماء والصوديوم في الجسم، مما يتسبب في احتفاظ الأنسجة بمزيد من الماء، ويؤدي تراكم السوائل إلى حدوث انتفاخ في الجسم.

التهاب الصدر

علامة كلاسيكية أخرى على ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم هي ألم الثديين، ويمكن أن يزيد من الحساسية والألم في أنسجة الثدي ويساهم أيضًا في تغيرات الثدي الليفية.

زيادة الوزن

ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين قد يساهم أيضًا في زيادة الوزن، خاصة في الوركين، حيث يعزز هرمون الاستروجين تخزين الدهون ويؤثر على الشهية والرغبة الشديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، ويمكنه أيضًا إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

فترات ثقيلة وطويلة

هرمون الاستروجين يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز نمو بطانة الرحم (بطانة الرحم)، عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين مرتفعة باستمرار، يمكن أن تصبح بطانة الرحم أكثر سمكا، مما يؤدي إلى فترات أطول وأثقل.

الصداع

الأشخاص الذين تكون مستويات هرمون الاستروجين لديهم مرتفعة بشكل ملحوظ، يعانون أيضًا من الصداع الدوري والصداع النصفي، ارتفاع هرمون الاستروجين يمكن أن يؤثر على "تمدد وانقباض" الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع النصفي أو تفاقمه، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الناقلات العصبية في الدماغ، مما يساهم بشكل أكبر في تطور الصداع النصفي.

ما الذي يسبب ارتفاع هرمون الاستروجين؟

الأسباب الأكثر شيوعًا لزيادة هرمون الاستروجين تشمل التقلبات الهرمونية خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، وخلل وظائف الأمعاء، ومشاكل الكبد، والتعرض للزينويستروجين، وارتفاع الكورتيزول، والخيارات الغذائية، واستهلاك الكحول، والتعرض للمعادن الثقيلة، ونقص التغذية، واختلال توازن السكر في الدم.

