للستات.. ما هو مستوى الاستروجين الطبيعى فى جسمك

كتبت إيناس البنا

الاستروجين هو هرمون الجنس الأنثوي الرئيسي، ولكنه موجود في كل شخص، وتميل الإناث إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين بالجسم، بينما لدى الذكور ترتفع نسبة هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري الرئيسي.

يلعب الإستروجين في الإناث دورًا في الدورة الشهرية والجهاز التناسلي، ويمكن للذكور والإناث تطوير مستويات عالية من الاستروجين، والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة والتنمية الجنسية والوظيفة.

تختلف مستويات هرمون الاستروجين فى مرحلة من مراحل حياة المرأة باعتباره الهرمون الأنثوى بالجسم، حيث تختلف كمية هرمون الاستروجين الرئيسي لدى النساء، بناءً على الدورة الشهرية وحالة انقطاع الطمث.

تتراوح القيم المرجعية لهرمون الاستروجين من 27 إلى 123 بيكوحراما لكل مليلتر في مرحلة الطفولة، ومن 96 إلى 436 بيكوجراما لكل مليلتر خلال المرحلة المحيطة بالتبويض ، ومن 49 إلى 294 بيكوجراما لكل مليلتر في المرحلة الوسطى من العمر ، ومن 0 إلى 40 بيكوجرام لكل مليلتر بعد انقطاع الطمث ، وذلك وفقا لتقرير موقع "Medscape"



معدلات هرمون الاستورجين بالجسم

في بداية كل دورة من مراحل الدورة الشهرية، يتم إطلاق هرمون الاستروجين من المبايض، ليضل إلى مستويات الذروة قبل الإباضة مباشرة ثم ينخفض بسرعة بعد ذلك.

وبعد انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين إلى أقل من 10 بيكوجرامات لكل مليلتر، ولكن ليس إنقطاع الطمث فقط الذى يسبب انخفاض هرمون الاستروجين، فهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على مستويات هرمون الاستروجين، تشمل الحمل والأورام على المبيض وبعض الأدوية مثل الأدوية الستيرويدية .