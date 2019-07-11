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ما هى أسباب ارتفاع هرمون الاستروجين؟.. اعرف الإجابة

الخميس، 11 يوليه 2019 08:00 ص
ما هى أسباب ارتفاع هرمون الاستروجين؟.. اعرف الإجابة
كتبت فاطمة ياسر

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أنواع عديدة من الهرمونات المتواجدة فى جسم الإنسان، ومن أشهرها هرمون الإستروجين وهو الهرمون "الأنوثة"، فقد تتعرض بعض النساء لارتفاع في نسبته والأخريات لنقص فيه، وفى جميع الأحوال يجب البحث عن الأسباب وحلها وتنظيم نسبته بالجسم، وذلك كيفما أشار التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED".

فهرمون الإستروجين يعد هو المسئول الأساسي لحدوث تغيرات في جسد الفتاة عند البلوغ، فعند التعرض لمشاكل فى نسبة هذا الهرمون نجد بعض الفتيات والنساء يتعرضن لنمو وكثافة الشعر فى الجسم، ويؤثر بشكل سلبي على الدورة الشهرية لأنه يتسبب فى تعرضها لاضطرابات شديدة، ولذا يجب تنظيم نسبته.

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع فى نسبة هرمون الإستروجين، ومنها اقتراب سن اليأس أو التعرض للإصابة بأمراض خاصة بالرحم أو المبيض كالأورام الليفية أو التكيسات، كما أن تناول بعض الأدوية يتسبب في هذا الأمر بشكل ملحوظ.

وهناك بعض الأعراض التى تشير إلى وجود مشكلة أو خلل في هرمون الإستروجين، ومنها لخبطة في الدورة الشهرية، لأن هذا الهرمون مسئول عن نمو الجنين وتنظيم موعد خروج البويضات من الرحم وتنظيم موعد الدورة الشهرية، ولذا عند الإصابة بأي مشاكل به يتسبب ذلك في التعرض والإصابة إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، مع زيادة كميات الشعر في الجسم.

 


هرمون الاستروجين

اسباب ارتفاع هرمون الاستروجين

ارتفاع هرمون الاستروجين

مشكلة ارتفاع هرمون الاستروجين

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