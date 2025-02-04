9 نصائح فعالة للوقاية من الكسور الناتجة عن هشاشة العظام

كتبت مروة محمود الياس

هشاشة العظام تجعل عظامك أضعف وأكثر عرضة للكسر وأكثر عرضة للضعف العام وتجعل بنيتها وقوتها وكثافتها ضعيفة للغاية. إذا ما أكده تقرير نشر في موقع "هيلث" الطبي.

نصائح تجنبك الكسور



وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تجنب الإنسان الإصابة بالكسر، ومن بين هذه النصائح:

1. الاهتمام بضرورة المتابعة لدى طبيب مختص في هشاشة العظام والقيام بفحص دوري وذلك للتأكد من درجة الإصابة أو أن الإنسان عرضة للكسر من عدمه.

2. حسب ما يقرره طبيبك، يمكن استخدامك للمشاية أو العصا عند المشي للوقاية من الكسور.

3. اتبع تاريخك الأسري واخبر طبيبك عنه، فإذا كان أحد والديك مصاباً بهشاشة في العظام أو مشكلة في العظام فقط تكون وارثاً لهذه المشكلة.

4. تابع لدى طبيب مختص يساعدك على الدوام.

5. الحركة والنشاط هي السبب الرئيسي في الوقاية من كل مشاكل العظام وعلى رأسها الكسور. حافظ على الأنشطة البسيطة والسهلة والتمارين التي يمكن أن تمارسها بسهولة شديدة مثل تمارين المشي وتمارين التوازن وتمارين القوة. تلك التمارين بشكل خاص تمكن الجسم من زيادة الكتلة العضلية والحفاظ على كتلة العظام وقوتها وسلامة الأعصاب أيضاً.

6. تناول كل ما هو صحي ومفيد ومتوازن من الأطعمة، النظام الغذائي الصحي يوفر لك عظاما قوية ويحميك من أضرار كثيرة وهذا النظام يجب أن يحتوي على البروتينات والأطعمة الغنية بالكالسيوم والفواكه والخضراوات والأطعمة المدعمة بالكالسيوم وكل ما يمكنه تقوية العظام والعضلات.

7. السمنة العدو الأول للعظام والحركة. لذا عليك بتجنب السمنة تماماً والتخلص من الوزن الزائد بشكل آمن.

8. فيتامين (د) والكالسيوم. اسأل طبيبك عن حاجتك لهما وتناولهما بجرعات يحددها الطبيب وحده.

9. تعرض للشمس بشكل أكبر لتوليد فيتامين (د) وتعزيزه واحصل على كمية منه من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب كبيرة منه ومنها منتجات الألبان والعصائر والفطر والبيض والأسماك الزيتية.

وأوضح التقرير أن النساء أكثر من الرجال وأكثر فرص للإصابة بهشاشة العظام. فإحدى كل خمس نساء يمكن أن تصاب بهشاشة العظام والكسور بينما يصاب رجل واحد من كل 20 رجل فوق سن الخمسين.