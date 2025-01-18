الأشعة السينية.. صدفة من 130 سنة قادت لأعظم اكتشاف خدم البشرية

كتبت فاطمة خليل

الأشعة السينية من أفضل الاكتشافات التى تخدم البشرية حتى يومنا هذا، حيث يطلب الأطباء الأشعة السينية لتشخيص جميع أنواع المشاكل: كسر العظام، والالتهاب الرئوي، وقصور القلب، وأكثر من ذلك بكثير، كما يستخدم التصوير الشعاعي للثدي، وهو طريقة الفحص القياسية لسرطان الثدي، نتعرف على تاريخ اكتشاف الأشعة السينية فى السطور التالية هذا الاختراع الرائع الذى لا أحد ينكر أهميته على الإطلاق.



اكتشف العالم الألماني فيلهلم رونتجن، أستاذ الفيزياء في فورتسبورج، بافاريا، الأشعة السينية في عام 1895 - عن طريق الصدفة - أثناء اختبار ما إذا كانت أشعة الكاثود يمكن أن تمر عبر الزجاج.



وبحسب موقع جامعة كولومبيا الأمريكية كان أنبوب الكاثود الخاص به مغطى بورق أسود ثقيل، لذلك فوجئ عندما هرب ضوء أخضر متوهج وسقط على شاشة فلورية قريبة ومن خلال التجارب، وجد أن الضوء الغامض يخترق معظم المواد لكنه يترك ظلالاً للأجسام الصلبة. ولأنه لم يكن يعرف ماهية الأشعة، فقد أطلق عليها اسم "X"، أي "أشعة غير معروفة".



اكتشف رونتجن بسرعة أن الأشعة السينية تخترق الأنسجة البشرية أيضًا، مما يجعل العظام والأنسجة الموجودة تحتها مرئية.وانتشرت أخبار اكتشافه في جميع أنحاء العالم، وفي غضون عام، كان الأطباء في أوروبا والولايات المتحدة يستخدمون الأشعة السينية لتحديد أماكن طلقات الرصاص وكسور العظام وحصوات الكلى والأشياء المبتلعة.وتدفقت الأوسمة على عمله - بما في ذلك أول جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1901.



ازدهر الاستخدام السريري للأشعة السينية، مع القليل من الاهتمام بالآثار الجانبية المحتملة الناجمة عن التعرض للإشعاع.



كانت هناك بعض الشكوك المبكرة من قبل العلماء بما في ذلك توماس إديسون ونيكولا تيسلا وويليام جيه مورتون، حيث أبلغ كل منهم عن إصابات يعتقد أنها ناجمة عن تجارب بالأشعة السينية ولكن بشكل عام، كان الاستخدام المبكر للأشعة السينية منتشراً وغير مقيد، حتى أنه خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، عرضت متاجر الأحذية الأشعة السينية مجاناً حتى يتمكن العملاء من رؤية العظام في أقدامهم.



لدينا الآن فهم أفضل بكثير للمخاطر المرتبطة بإشعاع الأشعة السينية وقمنا بتطوير بروتوكولات لتقليل التعرض غير الضروري إلى حد كبير. وبينما تظل الأشعة السينية حجر الزاوية في الطب الحديث، فإن اكتشافها مهد الطريق لتطوير مجموعة واسعة من تقنيات التصوير اليوم، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، والموجات فوق الصوتية، وتخطيط صدى القلب، والعديد من التقنيات الأخرى - بعضها يتجنب استخدام الإشعاع تمامًا.