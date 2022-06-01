تعرف على أعراض حدوث كسر العظام

كتبت فاطمة خليل

الكسر الإجهادى هو كسر فى العظم ينشأ بسبب قوى متكررة أو طويلة ضد العظم، وقد يتسبب الإجهاد المتكرر فى ضعف العظم حتى ينكسر أخيرًا، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب كسر العظام وأعراض الإصابة به، وفقاً لموقع pennmedicine.

أسباب كسور العظام

وفيما يلى الأسباب الشائعة لكسور العظام:

- السقوط من ارتفاع

- صدمة

- حوادث السيارات

- ضربة مباشرة

- يمكن أن تتسبب القوى المتكررة، مثل تلك الناتجة عن الجرى، فى حدوث كسور إجهاد فى القدم أو الكاحل أو الساق أو الورك

أعراض كسور العظام

تشمل أعراض كسر العظام ما يلي:

- طرف أو مفصل خارج المكان أو مشوه بشكل واضح

- تورم أو كدمات أو نزيف

- ألم شديد

- تنميل ووخز

- جرح قطعى فى الجلد مع بروز العظام

- محدودية الحركة أو عدم القدرة على تحريك أحد الأطراف

تشمل خطوات الإسعافات الأولية ما يلي:



- فحص مجرى الهواء والتنفس اتصل بالإسعاف وابدأ في التنفس الاصطناعي أو الإنعاش القلبي الرئوي أو التحكم في النزيف.

- ابقِ الشخص ساكنًا وهادئًا.

- افحص الشخص عن كثب بحثًا عن إصابات أخرى.

في معظم الحالات، إذا استجابت المساعدة الطبية بسرعة، اسمح للطاقم الطبي باتخاذ مزيد من الإجراءات.

إذا تم حدوث جرح قطعى فى الجلد ، فيجب معالجته على الفور لمنع العدوى.

حاول تغطية الجرح لتجنب المزيد من التلوث قم بتغطيته بضمادات معقمة إذا كانت متوفرة

إذا لزم الأمر ، قم بتثبيت العظم المكسور بجبيرة أو حمالة. تشمل الجبائر المحتملة صحيفة مطوية أو شرائح من الخشب. ثبت المنطقة فوق وتحت العظم المصاب.

ضع أكياس الثلج لتقليل الألم والتورم يمكن أن يساعد رفع الطرف أيضًا في تقليل التورم.

اتخذ خطوات لمنع الصدمة. افرد الشخص بشكل مسطح وارفع القدمين حوالي (30 سم) فوق رأسه وقم بتغطية الشخص بغطاء أو بطانية ومع ذلك ، لا تحرك الشخص إذا كان هناك شك في إصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر.