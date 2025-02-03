يُخفض الضغط وينظم نسبة السكر بالدم.. 9 فوائد صحية لتناول عصير هذا الخضار

كتبت مروة هريدى

تعتبر أوراق الكرفس أحد الخضراوات التي تقدم العديد من الفوائد الصحية بالرغم من مذاقه الصعب سواء عند تناوله نيئًا أو في شكل عصير، لكن هذا لا يقلل من فوائده، وفي الواقع، يمكن أن يساعد عصير الكرفس في الترطيب والهضم وتخفيف الالتهابات، كما أنه مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

القيمة الغذائية للكرفس



يحتوي الكرفس على العديد من العناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، وفيما يلى.. 9 فوائد صحية لتناول عصير الكرفس:

الترطيب



يعد عصير الكرفس مصدرًا رائعًا للترطيب لأنه يتكون مما يقرب من 95٪ من الماء، ويمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس في استعادة السوائل المفقودة من خلال التعرق والتبول، وخاصة أثناء الطقس الحار أو بعد التمرين، مما يساعد على التخلص من السوائل الزائدة والنفايات من الجسم، كما يحتوي عصير الكرفس على أملاح طبيعية يمكن أن تساعد في تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، ويمكن أن تحافظ على ترطيب بشرتك وتعزيز صحتها.

فقدان الوزن



يمكن أن يساعد عصير الكرفس في إنقاص الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية وعالي الألياف، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع، وتقليل الإفراط في تناول الطعام، حيث يحتوى على فيتامينات A، C، K، وكذلك البوتاسيوم.

تخفيف الالتهاب



يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب وعلاج الأمراض الالتهابية، حيث يحتوي على مواد كيميائية نباتية لها خصائص مضادة للالتهابات، كما يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب وعلاج الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والنقرس والربو التحسسي.

الحفاظ على صحة الأمعاء



قد يساعد عصير الكرفس في الحفاظ على صحة الأمعاء لأنه يحتوي على الألياف والماء ومركبات أخرى يمكن أن تعزز الهضم وتقلل الالتهابات، حيث يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك وتحسين الهضم بفضل محتواه من الماء، كما أنه يحتوي على أملاح طبيعية يمكن أن تحفز إنتاج العصارات الهضمية، كما يمكن أن تساعد إنزيماته في تكسير الطعام وتقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي.

ضبط ضغط الدم



يحتوي الكرفس على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، من خلال زيادة تدفق الدم مما يخفض ضغط الدم، وقد يساعد في إزالة الماء الزائد من الجسم، وهذا بدوره يساعد في خفض ضغط الدم من خلال تحسين الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك في الجهاز القلبي الوعائي.

تنظيم مستويات السكر في الدم



على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع، إلا أن الكرفس قد يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم، بفضل محتواه المنخفض من السكر والكربوهيدرات بجانب محتواه العالى من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي قد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث يحتوي الكرفس على الأبيجينين، والذي قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الأنسولين.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن مستخلص أوراق الكرفس يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم لدى كبار السن المصابين بمرض السكر، ووجدت دراسة أخرى أجريت عام 2018 أن مستخلص أوراق الكرفس يقلل من مستويات السكر في الدم قبل وبعد الوجبات لدى كبار السن المصابين بمرض السكر.

يُخفض مستويات الكوليسترول في الدم



يحتوي الكرفس على مركبات قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي قد تمنع تخزين الدهون في الدم، كما يحتوي على الفثاليدات، وهي مادة كيميائية قد تقلل الكوليسترول السيئ بنسبة 7٪، وقد يساعد الكرفس في تعزيز الدورة الدموية مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجلد



يحتوي عصير الكرفس على فيتامينات ومضادات الأكسدة والماء، وكلاهم يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات الترطيب وإنتاج الكولاجين وتقليل الالتهابات، حيث يحتوي عصير الكرفس على نسبة عالية من الماء، مما قد يساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد ومنع الجفاف، ويمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود في عصير الكرفس في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما قد يحسن مرونة الجلد وصلابته ويمنع التصبغ ويوحد لون البشرة، كما أن محتواه من مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الإجهاد التأكسدي ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل احمرار الجلد وتهيجه والتهابه وتمنع ظهور حب الشباب، وقد يقلل فيتامين K الموجود في عصير الكرفس من ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

يمنع الانتفاخ



عصير الكرفس مدر طبيعي للبول ويحتوي على الألياف ومركبات أخرى يمكن أن تساعد في الهضم، ويساعد في تعزيز صحة الأمعاء ونمو البكتيريا المعوية المفيدة ومن ثم يمنع الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ من خلال تنظيم حركة الأمعاء.

هل عصير الكرفس يناسب الجميع؟



يمكن أن يكون عصير الكرفس جزءًا من نظام غذائي صحي، لكنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، حيث يحتوي الكرفس على مادة السورالين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تزيد من حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، وقد يكون بعض الأشخاص لديهم حساسية من الكرفس، مما قد يسبب تفاعلات جلدية واضطرابات في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي، كما يمكن أن تتفاعل بعض الأدوية مع عصير الكرفس، مما يزيد من مستويات البوتاسيوم أو يعاكس أدوية تسييل الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي خاصة لو كنت تعانى من حالة طبية معينة.