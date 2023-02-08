عصير الكرفس ينظم معدلات الكوليسترول وضغط الدم والسكرى بالجسم

كتبت رانيا عامر

ارتفاع الكوليسترول فى الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم الذى يؤدى إلى حدوث خلل فى جميع وظائف خلايا الجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

ومن جانبها قالت الدكتورة ليبرتى ميلز، خبيرة التغذية، أن عصير الكرفس مصدر جيد للفيتامينات A وB وC وK ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التى تساعد بشكل كبير فى ترويض الالتهاب، على الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودا، إلا أنه يساعدنا هذا الطعام في العيش لفترة أطول.

وقالت خبيرة التغذية إن الكرفس يحتوى على مستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد فى تقليل عدد هرمونات التوتر فى الجسم، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم، كما أن عصير الكرفس يحتوى على أحد مضادات الأكسدة التى تسمى الكومارين، والتى تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته، موكدة إلى أن مستخلص بذور الكرفس قد يخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية فى الشرايين.

وأشارت خبيرة التغذية أن عصير الكرفس، المسئول عن خفض ضغط الدم، يعمل على تقليل الكوليسترول فى الدم عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء، ومن المعروف أن شرب الكرفس يقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ويعتبر عصير الكرفس إضافة ممتازة إلى نظام غذائى.

وتابعت: "نظرا لأن عصير الكرفس يحتوى على 95% من الماء ويحتوى على إلكتروليتات، فهو وسيلة ممتازة لترطيب الجلد، والترطيب ضروري ليس فقط لقوام البشرة، لكنه يمنحك أيضا توهجا"، ويحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 16% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، وهو أمر ضروري لتخليق الكولاجين. والكولاجين ضروري لمنح البشرة مظهرا شابا".

ويعتبر الكرفس مصدرا جيدا للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من مرض السكري، ويحتوي العصير على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل ملحوظ، والذي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم الصحية.

ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس في تنظيم ارتفاع السكر في الدم، وبالتالي زيادة حساسية الإنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز.

كما تقترح ليبرتي شرب العصير أول شيء في الصباح على معدة فارغة لجني فوائده، على الرغم من أن العديد من الأطباء يقولون إنه يمكن الاستفادة من جميع الفوائد إذا شربت عصير الكرفس في أي وقت من اليوم، حيث إن وفرة الفيتامينات والمعادن لن تضيع إذا تناولت العصير في وقت لاحق من اليوم.