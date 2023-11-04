الكرفس له فوائد كثيرة وأيضًا آثار جانبية تعرف عليها

كتبت إيناس البنا

الكرفس هو نوع من الخضراوات التي لها قوة غذائية تقدم مجموعة من الفوائد الصحية، من دعم صحة الجهاز الهضمى إلى تنظيم ضغط الدم

فوائد الكرفس

غنية بالمغذيات ومنخفضة السعرات الحرارية

وفقا لموقع "healthsite"، تحتوي أوراق الكرفس على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري، وهذا يجعله غذاء فعالاً لمرض السكري من النوع الثاني أيضًا.

يحتوي ساق واحد من الكرفس على عدد قليل فقط من السعرات الحرارية بينما يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الأساسية، هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين K، وفيتامين C، والبوتاسيوم، والفولات، وكلها حيوية للصحة العامة".

ترطيب ممتاز

يتكون الكرفس من أكثر من 95% من الماء، ما يجعله مرطبًا طبيعيًا، يمكن أن يساعد استهلاك الكرفس في الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ، خاصة في الأيام الحارة أو بعد النشاط البدني، يعد الترطيب المناسب أمرًا بالغ الأهمية لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة والهضم والدورة الدموية.

خصائص مضادة للأكسدة

يشتهر الكرفس بخصائصه المضادة للأكسدة، وذلك بفضل مركبات مثل الفلافونويد والبوليفينول، تساعد مضادات الأكسدة هذه على حماية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويدعم نظام المناعة الصحي.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

المحتوى العالي من الألياف في الكرفس يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، الألياف ضرورية لحركات الأمعاء المنتظمة ويمكن أن تخفف من الإمساك، كما أن خصائص الكرفس الطبيعية المدرة للبول يمكن أن تساعد في طرد السموم الزائدة من الجسم.

تنظيم ضغط الدم

يحتوي الكرفس على مركب يسمى الفثاليدات، والذي يرتبط بانخفاض ضغط الدم، قد يساهم الاستهلاك المنتظم للكرفس في تحسين صحة القلب عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، غالبًا ما يوصى به للأفراد الذين يبحثون عن طرق طبيعية لإدارة ضغط الدم لديهم.

يساعد على إدارة الوزن

الكرفس منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، يمكن أن يساعدك هذا المزيج على الشعور بالشبع والرضا، مما يجعله إضافة ممتازة لخطة إدارة الوزن أو فقدان الوزن

فوائد مضادة للالتهابات

يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، فهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحفاظ على صحة المفاصل وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.

ما هي الآثار الجانبية للكرفس

ردود فعل تحسسية

الحساسية من الكرفس ليست غير شائعة، يمكن أن تتراوح أعراض رد الفعل التحسسي تجاه الكرفس من خفيفة، مثل الحكة أو الشرى أو تورم الشفاه واللسان، إلى ردود فعل شديدة مثل الحساسية المفرطة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكرفس المعروفة تجنب الكرفس والأطعمة التي تحتوي على الكرفس".

حساسية الجلد

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية الجلد عند التعامل مع الكرفس بسبب مركباته الطبيعية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احمرار الجلد أو الحكة أو الطفح الجلدي، يمكن أن يساعد ارتداء القفازات أثناء تقطيع الكرفس أو التعامل معه في منع ذلك.

الانزعاج الهضمي

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الألياف، مما قد يسبب أحيانًا إزعاجًا في الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا على اتباع نظام غذائي غني بالألياف، قد يؤدي ذلك إلى أعراض مثل الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال.

مشاكل في الكلى

يحتوي الكرفس على الأوكسالات، وهي مركبات طبيعية توجد في العديد من الأطعمة، قد يساهم الاستهلاك العالي للأكسالات في تكوين حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين للإصابة، إذا كان لديك تاريخ من حصوات الكلى، فمن المستحسن التخفيف من تناول الكرفس.