اعرف فوائد الكرفس الصحية والاستخدامات والآثار الجانبية

كتبت إيناس البنا

يعتبر الكرفس من أنواع الخضروات التي تعد مرطب طبيعي غني بالمحتوى المائي الذي يساعد الجسم على الترطيب ويساعد في التخلص من السموم من الجسم.

فوائد الكرفس



وفقا لموقع " webmd"، فأن الكرفس غني بالألياف ومثالية لفقدان الوزن: نظرًا لغناها بمحتوى الألياف ، فهي تشرف على حرقة المعدة والانسداد عن طريق تحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول هذه الخضار منخفضة السعرات الحرارية يعطي الشعور بمعدة ممتلئة ، لذلك يوصى به لفقدان الوزن دون المساس بالتغذية.

يعتبر الكرفس مفيدًا للإطار العام المتعلق بالمعدة:



بسبب المواد الكيميائية النباتية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة عالية من الماء والألياف تساعد أيضًا في تحسين المعالجة المتعلقة بالأمعاء.

الإغاثة من الصداع النصفي:



يمكن استخدامه للمساعدة في الصداع النصفي الناعم لتوجيه الصداع النصفي. الكرفس له خاصية مخففة. إنه يقلل من تأثير الألم ، وبالتالي يقلل من الصداع.

مفيد لمرضى النقرس:



له خاصية مهدئة قد تكون مفيدة في النقرس. يحتوي الكرفس على Apiin ، وهي خاصية الفلافونويد المميزة. يقلل Apiin من عمل الألم ويساعد في تقليل الألم والالتهاب.

للأرق:



قد يساعد الكرفس في الحصول على راحة أفضل، فالكرفس له تأثير مهدئ على الجهاز الحسي البؤري ويشجع على النوم بشكل أفضل.

لنوم أفضل:



يمكن تناول 2-3 ملاعق صغيرة من عصير الكرفس وإضافة كوب واحد من الماء، واشربه قبل النوم.

مفيد للكلى:



يحتوي الكرفس على كمية كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم ، ويوجه سائل الجسم ، ويزيد تدفق البول ، ويطرد السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع الكرفس بخاصية التخلص من الوزن المائي الإضافي بسبب الإفراط في تناول الكافا وزيادة تدفق البول وتحسين عمل الكلى.

الاحتياطات المتعلقة بالكرفس:



يجب على الأشخاص الذين يتناولون ليفوثيروكسين لعلاج نقص هرمون الغدة الدرقية توخي الحذر، فقد يؤدي تناول الكرفس جنبًا إلى جنب مع الليفوثيروكسين إلى تقليل صلاحية ليفوثيروكسين. لذلك ، يجب على المرء أن ينصح الطبيب بشأن المدخول.

قد يخفض الكرفس إجهاد الدورة الدموية ، لذلك يُنصح بفحص النبض بشكل روتيني أثناء تناول الكرفس جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للكرفس خصائص مدرة للبول (تيار بول موسع).

الآثار الجانبية:



هناك احتمال نادر أن يعاني المرء من صعوبة في التنفس بعد تناول الكرفس، إذا كان الأمر كذلك ، فهم بحاجة إلى دراسة إكلينيكية للأزمة.