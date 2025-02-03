سيدة تفقد 27 كيلو من وزنها بخطوات بسيطة.. اعرفي عملت إيه

كتبت فاطمة ياسر

لاتا كاجانيا، تعمل مدرسة هندية تبلغ من العمر 48 عامًا، فقدت 27 كيلو من وزنها خلال 6 أشهر، تحكي قصتها في رحلة فقدان الوزن والتخلص من السمنة، وفقًا لموقع indianexpress.

ووصفت لاتا السمنة أو زيادة الوزن بأنها مجرد نمط حياة خاطئ يقوم الشخص باتباعه ويتسبب في التعرض للكثير من المشاكل الصحية والمضاعفات بخلاف زيادة الوزن.



وأوضحت أن وزنها كان 97 كيلو جرامًا ووصلت إلي وزن 70 كيلو خلال 6 أشهر بالالتزام بنمط حياة محدد وصحي، لافتة إلى أنها قررت التخلص من الوزن الزائد، بعدما تعرضت لبعض المضاعفات الصحية، ومنها الإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام الناتجة عن تراكم الدهون غير المتناسبة مع الجسم.

نظام لاتا للتخلص من الوزن الزائد

قدمت المدرسة لاتا بعض الأمور التي ساعدتها في التخلص من الوزن الزائد خلال رحلة الـ6 أشهر، وهي:



- التوقف عن تناول الطعام بعد الساعة 8 مساء.

- الاستيقاظ مبكرًا يوميا 6 صباحًا.

- عدم الإسراف في تناول السكريات.

- المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة متواصلة.

- تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون.

- طبق السلطة الخضراء وسلطة الفواكه تعتبر من أساسيات اتباع نظام غذائي صحي ومفيد.

- ترطيب الجسم عن طريق تناول 2 لتر من الماء يوميا.

أضرار تراكم الدهون في الجسم

وأوضح التقرير، أن تراكم الدهون في الجسم يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالالتهابات، وتعتبر مقدمة للبدء في الإصابة بمرض السكري، والسبب يرجع إلي أن الخلايا لا تمتص الجلوكوز بشكل فعال من مجري الدم وبالتالي يتعرض الشخص لارتفاع مستويات السكر في الدم، وأيضا تؤثر علي صحة القلب، والعظام، بالإضافة إلي النفسية السيئة.

وأكد التقرير، أن اتباع نظام يومي صحي وخالي من الحرمان عن طريق استبدال الأطعمة الغير صحية بأخري صحية يعد من أهم الحيل التي تمتعك بصحة جيدة، وأيضا وزن مثالي.