أفضل طرق الصيام المتقطع تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

كتبت مروة هريدى

أصبح الصيام المتقطع اتجاهًا رائجًا لفقدان الوزن بجانب الحفاظ على الصحة العالمة، ولا يتعلق الصيام المتقطع بما يجب تناوله بل يتعلق بموعد تناول الطعام، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" التوقيت المناسب للصيام في هذا النظام الغذائي وكذلك أفضل الساعات أو التوقيت لتناول الطعام لتحقيق نتائج جيدة.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع هو ذلك النظام الغذائي الذي يتضمن فترات متناوبة من الأكل والصيام، ونمط الأكل المعروف بالصيام المتقطع يعتمد على عدم تناول الطعام لمدة معينة من الوقت كل يوم أو كل أسبوع، والفكرة وراء ذلك هي السماح للجسم بالوقت لحرق الطاقة المخزنة أو الدهون، بالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن، فإنه قد يعزز أيضًا ضغط الدم الصحى ويُخفف الالتهابات وحساسية الأنسولين ويعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي وصحة الأمعاء والتركيز على جودة النوم.

وفيما يلي.. بعض الطرق الخاصة بالصيام المتقطع:

نظام OMAD (وجبة واحدة في اليوم)

نظام OMAD الغذائي، يعتمد على صيام الفرد لمدة 23 ساعة، وتناول وجبة واحدة في اليوم، وهذا هو نمط الحمية الأكثر صعوبة ولكنه يكتسب شعبية كبيرة بسبب نتائجه الواعدة في إنقاص الوزن.

صيام الأيام المتناوبة

يُقلل الصيام في أيام متناوبة من تناول السعرات الحرارية وهو نهج يمكن تحقيقه بسهولة للصيام المتقطع.

طريقة 5:2

وفقًا لهذه الطريقة، يتناول الأفراد الطعام بشكل طبيعي لمدة خمسة أيام ويستهلكون ما يقرب من 500 سعر حراري في يومين متتاليين، وهذه واحدة من أكثر طرق الصيام المتقطع شيوعًا.

فيما يلى.. أفضل ساعات الصيام المتقطع:



نافذة تناول الطعام المبكرة

وفقًا لأخصائيي التغذية، فإن هذه الطريقة تعتمد على تناول الطعام في الصباح، ثم يصوم الشخص الذي يتبع هذا النظام الغذائي من منتصف اليوم، وتحديدًا من فترة ما بعد الظهر حتى الليل، ويمكن تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وفقًا لهذه الطريقة.

الفوائد: تتماشى هذه الطريقة من الصيام المتقطع مع الإيقاع اليومي بما يساعج في تحسين الصحة الأيضية، وتنظيم نسبة السكر في الدم، كما يدعم النوم بشكل أفضل.

نافذة تناول الطعام في منتصف النهار

عند اتباع نافذة تناول الطعام في منتصف النهار، اكسر الصيام بإفطار متأخر أو غداء مبكر بعد الصيام طوال الليل إلى الصباح.

الفوائد: تعتبر هذه الطريقة جيدة للمبتدئين في نظام الصيام المتقطع، كما أنها تساعد على تجنب تناول الوجبات الخفيفة في الليل، كما أنه يتوافق مع نمط الحياة المزدحم.

نافذة تناول الطعام في المساء

وفقًا لهذه الطريقة، يصوم الفرد في الصباح ويأكل في فترة ما بعد الظهر، وهذا رائع للأشخاص الذين يبدأون يومهم متأخرًا، مما يجعل فقدان الوزن قابلاً للتحقيق.

الفوائد: إنه مثالي لأولئك الأشخاص الذين يفضلون تناول الوجبات الكبيرة في المساء، كما أنه يُسهل على الأشخاص الذين لديهم عادات ثقافية لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل أن يصوموا.

جدير بالذكر أن أفضل ساعات الصيام المتقطع تعتمد دائمًا على الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، والهدف الصحي، وأسلوب الحياة، والتفضيلات التي تختلف من شخص لآخر، لذلك حاول إجراء التجارب باستخدام جداول زمنية مختلفة، وتأكد من الاستماع دائمًا إلى جسدك.