سيدة تفقد 18 كيلو فى وقت قياسى .. 3 أخطاء تنصح بتجنبها

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت تتبع روتينًا لفقدان الوزن، فتأكد من عدم ارتكاب أي من هذه الأخطاء، التي قامت بنشرها سيدة تدعى أمبيكا جين فقدت 18 كيلو من وزنها الزائد، وحثت على ضرورة إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائي ، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



أكدت أمبيكا جين أنها كانت تتبع أخطاء كبيرة عند اتباعها للأنظمة الغذائية المختلفة، وقدمت هذه الأخطاء التي كانت سببا في إبطاء فقدانها للوزن، ومنها:

-كنت أمارس الرياضة مرتين في اليوم معتقدًا أن ذلك سيساعدني

لقد التحقت بفصول التمارين الرياضية والزومبا، وذهبت إلى هناك مرتين في اليوم، فإن ممارسة التمارين الرياضية القلبية فقط تجعلك تفقد العضلات وتتسبب في ترهل الجلد، والإفراط في التمرين يجعل جسمك مؤلمًا ولا تحصل على وقت للتعافي، وسوف يظهر ذلك ببطء على وجهك وشعرك، إذن ماذا يجب أن تفعل؟ وفقًا لأمبيكا، "قم بتقسيم تمارين القلب والقوة بنسبة 60:40 للحصول على أفضل النتائج".

-كنت أشرب عصائر الفاكهة كل يوم

تفقد العصائر الألياف أثناء تصفية، ولذا فهي لا تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وهذا يجعلك تتجاوز عدد السعرات الحرارية المحددة لهذا اليوم. يحتاج كوب واحد من العصير إلى 3-5 فواكه مخلوطة، و لذا فإنك تشرب الكثير من السكر على الفور، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم"، كما قالت أمبيكا، وأضافت، "تناول دائمًا فاكهة كاملة واحدة بحد أقصى اثنتين يوميًا".

-لقد تخطيت العشاء تماما

قالت أمبيكا أيضًا: "لقد تخطيت تناول العشاء، وبدلاً من الحصول على نتائج جيدة، تسبب ذلك في مشاكل في المعدة مثل الغازات وارتجاع الحمض والإمساك. وسرعان ما بدأت أشعر بالضعف وفقدت شعري وتوهج وجهي أيضًا. أتناول العشاء دائمًا بين الساعة 7 و8.30 مساءً، واحرص على أن يكون خفيفًا وغنيًا بالبروتين".

