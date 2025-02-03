رابط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن رابط التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسى الأول، إلكترونيًا، أمس الأحد الموافق 2 فبراير ولمدة 15 يومًا.

وعن خطوات تقديم طلبات التظلم، أوضحت المديرية أن على ولي الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت إلى أنه يتم دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، مع استلام الإيصال الدال على الدفع، موضحة رسوم التظلم للصفوف الدراسية على النحو الآتي: من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي 20 جنيهًا، والصف الثالث الإعدادي 35 جنيهًا، والصفين الأول والثانى الثانوى 40 جنيهًا.

وأوضحت أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي: https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

، مشيرة إلى أن في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات شهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبًا وطالبة من إجمالى 204325 متقدمًا للامتحانات، حضر منهم 203435.

كما بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39%، بعد تجاوز 244 طالبًا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدمًا للامتحانات، حضر منهم 248.

وبلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 62 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالبًا وطالبة للحد الأدنى.



