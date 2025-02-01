خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية، أمس الأربعاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

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ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، فور فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التظلمات، وذلك من خلال الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وقال محافظ الجيزة، إن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100%، حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى، وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.