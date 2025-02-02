اليوم السابع
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المادة بـ20 جنيهًا .. خطوات التظلم على نتيجة طلاب ابتدائى فى الجيزة

الأحد، 02 فبراير 2025 10:42 ص
المادة بـ20 جنيهًا .. خطوات التظلم على نتيجة طلاب ابتدائى فى الجيزة طلاب
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن كيفية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع فتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلكترونيًا.

وتسهيلًا على أولياء الأمور، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية في الجيزة.

لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط الآتي: https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp
 واتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن الطالب برقم الجلوس أو الرقم القومي.

2- إضافة مواد التظلم.

3- احفظ ثم اطبع المستند ثم توجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لدفع الرسوم.

4- ابحث كل يوم وانتظر لتحديد موعد اطلاع.

5- سيحدد لك موعد للاطلاع (بصفحة لمعرفة ميعاد التظلم) بالقائمة، يجب المتابعة اليوميه لمعرفة الميعاد.

6- بعد دفع رسم التظلم بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب، يجب متابعة الموقع لمعرفة موعد الاطلاع حين أنه لن يتم تحديد موعد الاطلاع إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن للتظلم على النتيجة يجب على الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة واستلام الإيصال الدال على الدفع.

وأشارت إلى أن رسم التظلم للطلاب (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي) 20 جنيهًا للمادة الواحدة، مؤكدة أن في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.







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التظلم على النتيجة

خطوات التظلم على النتيجة

رابط التظلم على النتيجة

بوابه التعليم الاساسي 2025

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

نتيجه الصف السادس الابتدائي 2025 برقم الجلوس

رقم الجلوس حسب الاسم

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس

البوابة الالكترونية للتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم بالجيزة

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025 محافظه القاهره

نتيجه الصف الاول الثانوي

نتيجه سنه رابعه ابتدائي 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي



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