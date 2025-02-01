اليوم السابع
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فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول بالجيزة غدًا ولمدة 15 يومًا

السبت، 01 فبراير 2025 03:26 م
فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول بالجيزة غدًا ولمدة 15 يومًا محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا، غدًا الأحد الموافق 2 فبراير ولمدة 15 يومًا.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وعن ضوابط تقديم طلبات التظلم، أوضحت المديرية في بيان لها أن على ولي الأمر أن يقوم بتسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت إلى أنه يتم دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، مع استلام الإيصال الدال على الدفع، موضحة رسوم التظلم للصفوف الدراسية على النحو التالي:

- من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي "عشرون" جنيهًا.

- الصف الثالث الاعدادي "خمسة وثلاثون" جنيهًا.

- الصفين الأول والثانى الثانوى "أربعون" جنيهًا.

وأشارت إلى أن في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأوضحت أن لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم، يتم الدخول على الرابط التالي:

‏https://pre.gizaedu.net
‏/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp

 

 

 







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