اليوم السابع
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35 جنيها رسوم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية للمادة

الأحد، 02 فبراير 2025 10:00 ص
35 جنيها رسوم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية للمادة طلاب
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات والإدارات التعليمية رسوم التظلم من نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، موضحة أن رسم التظلم على المادة الواحدة 35 جنيها، ترد للطالب حال زيادة درجاته بعد التظلم، إضافة إلى 40 جنيها للمادة مقابل التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2025.


أكدت المديريات التعليمية على أن درجات الفصلين الدراسيين لطلاب الصف الثالث الاعدادي تضاف لبعضهما لحساب المجموع الحاصل عليه الطالب لإجراء تنسيق المرحلة الثانوية سواء العام أو الفنى، مضيفة أن الطالب الذى يحصل على مجموع منخفض فى الفصل الدراسي الأول يستطيع أن يعوض درجاته بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن درجات الطالب فى الترم الأول من 140 درجة ومثليتها فى الترم الثانى .


وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح تصل لقرابة 85.90%.







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