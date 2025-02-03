أطعمة مفيدة لقلب طفلك.. لا تهملها

الطعام الصحى مفيد لطفلك لا شك في ذلك، ولكن بعض الأطعمة تزيد فائدتها في كونها تحمى قلب الطفل من المشكلات المرضية التي تصيبه مستقبلا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تشلدرين المعنى بصحة الطفل وسلامته.
أغذية ونصائح لصحة قلب طفلك
تابع التقرير، مجموعة من أهم الأطعمة ونوعيات الأغذية المفيدة لقلب الطفل التي تعزز من سلامته وتدعم صحة القلب لديه، ومنها:
- منتجات الألبان قليلة الدسم التي تعزز من الصحة العامة للطفل كما تدعم من صحة عظامه وعضلاته وأعصابه، فضلا عن كونها قليلة الدسم أو خالية الدسم فهى تساعد على تحسين الصحة القلبية له، مثل الزبادى العادى واليونانى كذلك.
- البروتين الحيوانى الصحى، والذى يشمل الأسماك بشكل خاص لتعزيزها نسب الأوميجا 3 في الجسم.
- العدس من الأكلات الصحية التي تقفيد الطفل وقلبه كذلك.
- الفاصوليا صحية للغاية لقلب الطفل وصحته وهضمه وتعزز من قوته وبنيته.
- الفاكهة الصحية بأنواعها المختلفة، تعزز من الصحة العامة لقلب الطفل، فمن أفضل الأنواع الكمثرى الصحية والخوخ.
- يجب تجنب الفاكهة المعلبة.
- الخضراوات الصحية تعزز من صحة الطفل العامة وصحة قلبه، مثل الخضروات الصحية كالبروكللى، والسبانخ الصحية الغنية بالحديد والمغذيات الطبيعية.
- جنب طفلك تناول الأطعمة الدسمة والشحوم والدهون، وذلك لأنها غير صحية لقلبه وصحته.
- جنب طفلك تناول الصلصات الجاهزة حتى لا تسبب ضررا لصحته.
- لا تجعله يأكل الطعام مقليا، بل اجعله يطهى مشويا أو مسلوقا بطريقة صحية.