نصائح غذائية لتعليم طفلك تناول طعام صحى مناسب لنمو صحيح

كتبت إيناس البنا

الأكل الصحي هو جزء مهم للعيش بأسلوب حياة صحي ويجب تعليمه للأطفال في سن مبكرة، ولكن قبل إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي أو وضع ابنك المراهق على نظام غذائي ، يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص به.

نصائح لتناول الطعام الصحي

وفقًا لاختصاصي التغذية حسب موقع " thehealthsite"، فأنه يجب على الآباء مناقشة توصيات الأكل الصحي التالية مع المراهقين من أجل ضمان التزامهم بخطة الأكل الصحي، والتي تتضمن:

شرب الكثير من الماء:



تجنب المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر، فعصير الفاكهة يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا قلل من استهلاكه للمراهق، وتعد الفاكهة الكاملة هي الأفضل دائمًا.

تناول وجبات متوازنة:



تناول 3 وجبات في اليوم مع بعض الوجبات الخفيفة الصحية.

قلل من تناول الملح مع زيادة تناول الألياف.

عند الطهي استبدل الشواء بدلاً من القلي.

تأكد من تقليل تناول السكر.

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات.

قلل من استهلاك الزبدة والحبوب الثقيلة.

العناصر الغذائية الأساسية للمراهقين



يعد سوء التغذية وانخفاض مستويات النشاط في سن المراهقة مرتبطان بتطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة، وفيما يلي بعض المدخولات الغذائية الهامة التي يحتاجون إليها:

البقوليات

منتجات الحبوب مثل القمح والأرز والشوفان ودقيق الذرة والشعير أو حبوب أخرى.

الخضروات



يجب أن تكون الخضروات متنوعة، اختر الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن أو الأحمر أو البرتقالي ، وكذلك البقوليات (البازلاء والفاصوليا) والخضروات النشوية.

الفاكهة

أي فاكهة ، ويمكن أن تؤكل الفاكهة كاملة أو مقطعة أو مهروسة سواء كانت طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة.

الألبان ومنتجاتها



تشمل مجموعة منتجات الألبان منتجات الألبان والعديد من الأطعمة المصنوعة من الحليب، اختر المنتجات الخالية من الدهون أو قليلة الدسم ، وكذلك تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

خلال فترة البلوغ ، يحتاج طفلك إلى مزيد من الكالسيوم لتحقيق ذروة كتلة العظام وبناء عظام قوية مدى الحياة، شجع طفلك على تناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان كل يوم ، مثل الحليب وشرائح الجبن والزبادي وما إلى ذلك.

البروتين



اختر اللحوم والدواجن الخالية من الدهون أو قليلة الدسم، قم بتغيير روتين البروتين الخاص بك عن طريق تناول المزيد من الأسماك والمكسرات والبذور والفول، تحتوي هذه الأطعمة الغنية بالبروتين على فيتامينات مع معادن إضافية، مثل الحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر مهمة خلال فترة المراهقة.

الأحماض الدهنية أوميجا -3



تحتوي الأسماك الزيتية على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تساعد في نمو دماغ طفلك وتعلمه.

الحديد

يعزز الحديد نمو العضلات ويزيد من حجم الدم لدى طفلك، و تحتاج الفتيات إلى حديد إضافي بسبب الدورة الشهرية.