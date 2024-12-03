أفضل نظام غذائى لحماية قلب الطفل من الأمراض

كتبت فاطمة ياسر

التغذية الجيدة من أهم الأمور التي من دورها الحماية والحفاظ علي صحة الأطفال، فهناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن صحة قلب طفلك معرضة للخطر، وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف علي أهم النصائح للحماية.

حماية قلب الطفل تبدأ منذ الطفولة، ويجب غرس الوعي حول أنواع الأطعمة وأنواع الدهون وأسلوب الحياة النشط، وذلك للحماية من الأمراض وخاصة المرتبطة بالقلب.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يكون أقل من 30% من إجمالي السعرات الحرارية تأتي من الدهون للأطفال فوق عمر السنتين، ولا ينبغي للأطفال الأصغر سنًا اتباع أي نظام غذائي مقيد بالدهون ما لم ينصحهم أطباؤهم بذلك.

وأظهرت دراسة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين إلى 18 شهراً والذين يستهلكون أكثر من ست ملاعق صغيرة من السكريات المضافة يومياً ، قد يكونون أكثر عرضة لخطر السمنة وارتفاع ضغط الدم اللذين يعدان من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب.

والاختيارات التي يتخذها الإنسان لطفله تساعد في تحديد صحة قلبه كشخص بالغ، ولذا يُنصح الأمهات بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر ثم الاستمرار في الرضاعة إذا أمكن لمدة تصل إلى عام واحد على الأقل، وعادةً ما يتم تقديم الأطعمة التكميلية أو الأطعمة التي يتم فطامها في عمر 6 أشهر ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك"..

ما هو الطعام الصحي للأطفال لحمايتهم من أمراض القلب؟

- الحبوب الكاملة

القمح والأرز ودقيق الذرة والدخن متضمنة في هذا النظام الغذائي، اجعل نصف الحبوب التي تستهلكها الأسرة على الأقل حبوبًا كاملة فقط.

-الخضرلوات

قم بتنويع الخضراوات اليومية. استخدم مزيجًا من الخضراوات الخضراء/الحمراء/الصفراء واستخدم التنوع الموسمي لتحسين تناولها. يجب أن يحتوي نصف الطبق على الأقل على الخضراوات.

- الفواكه

حصة واحدة من الفواكه يجب أن تُدرج في النظام الغذائي اليومي. تختلف الكمية حسب الموسم. لا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتناول عصائر الفاكهة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، وتقتصر الكمية على 4 أونصات للأطفال من عمر 1 إلى 3 أعوام.

- منتجات الألبان

تشمل منتجات مثل اللبن الرائب / و الحليب / الجبن.

- البروتين

يمكن أن يكون نباتيًا أو غير نباتي، وتشمل المصادر غير النباتية اللحوم الخالية من الدهون / البيض، وتشمل المصادر النباتية العدس / البازلاء / الفاصوليا وما إلى ذلك. لا توجد أجزاء من الزيت / السمن ولكن يمكن استخدامها للتحضير وبكميات معتدلة.