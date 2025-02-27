هكذا يؤدى نمط حياتك لتساقط الشعر.. نصائح مهمة

كتبت مروة محمود الياس

تساقط الشعر مشكلة عنيفة، خاصة إذا كان التساقط بكثافة، فتساقطه يعنى خسارة عدد كبير من الشعر بشكل ملحوظ، بخلاف المعدل اليومى العادى الذى لا يدعو للقلق، وأوضحت الدكتورة رضوى عراقى، اخصائى الأمراض الجلدية جامعة شبين الكوم، أن نسب وأعداد المرضى بتساقط الشعر أصبح أكثر غزارة، نتيجة الكثير من المؤثرات اليومية الحياتية، والتي من بينها نمط الحياة الذى يعيشه الشخص، وطبيعة تغذيته وعوامل أخرى كثيرة.

عوامل وأسباب تسبب تساقط الشعر

عدم الاهتمام بتناول الفيتامينات الجامعة بشكل منظم، وهى هامة لإمداد الجسم بما لا يقدمه النظام الغذائي بشكل مركز وكامل

الضغوط النفسية الحادة والتوتر وأمراض العصر من الاكتئاب والقلق النفسى وغيرها

الضغوط العملية والحياتية اليومية، تتسبب في إفراز هرمونات القلق والتوتر والتأثير على البصيلة وتساقط الشعر

الفاست فود أو الطعام الجاهز الذى يفتقر لكل العناصر الغذائية

انيميا ، وهى السبب الأول والأشهر لتساقط الشعر

نقص حديد والمغذيات في الجسم

نقص فيتامينات معينة، تلك التي تؤثر على نمو الشعر وعدم تساقطه

قشرة عنيفة في فروة الرأس مما يسبب تشاقطا عنيفا

استخدام منتجات كيماوية للشعر إما لتنضيفه أو تصفيفه أو العناية به، الإسراف في تلك المنتجات، يسبب تدريجيا التساقط العنيف للشعر

وأوضحت اخصائى الجلدية أن التساقط للشعر يكون على شكل نوعين:

تساقط طبيعي بسيط: يحدث يوميا بشكل بسيط وعادى، نخسر فيه بعض الشعر ليعاود النمو مرة أخرى

تساقط عنيف: خصل كاملة تتساقط من الشعر أو كميات كبيرة بشكل ملحوظ

علاج التساقط



والتساقط علاجه هو تعزيز المغذيات والعناصر والفيتامينات في الجسم، أما الصلع الوراثى فبعد العلاج يمكن زراعة الشعر كحل أخير.