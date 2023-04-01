لو بتعانى من تساقط الشعر.. نصائح وعلاجات طبيعية لعلاجه

إيناس البنا

يعتبر تساقط الشعر من أكثر المشاكل شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، من الطبيعي أن يتساقط الشعر من وقت لآخر، لكن تساقط الشعر الشديد قد يكون مدعاة للقلق، يمكن أن يحدث تساقط الشعر لأسباب عديدة مثل الوراثة، والاختلالات الهرمونية، والإجهاد، وسوء التغذية، واستخدام المواد الكيميائية القاسية على الشعر.

وفقًا لموقع "onlymyhealth" يمكن علاج تساقط الشعر باتباع بعض الإجراءات واستخدام العلاجات الطبيعية. نصائح لمنع تساقط الشعر تناول طعام صحي من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لتزويد شعرك بالعناصر الغذائية الأساسية. يجب تناول الأطعمة الغنية بالحديد والزنك وفيتامين د وفيتامين ب 12، يجب أن تضيفي البيض والسمك والمكسرات والبذور والخضراوات الورقية والحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحة الشعر.

تجنب التدخين التدخين عامل مهم في تساقط الشعر. يمكن أن يضعف التدخين وصول الدم إلى فروة الرأس ويضر بصيلات الشعر ، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر. لذلك ، حاول الإقلاع عن التدخين إذا كنت تريد منع تساقط الشعر.

حافظ على رطوبتك البقاء رطبًا مهم لتعزيز إنتاجية صحتك العامة ، بما في ذلك صحة الشعر، يرطب الماء فروة الرأس والشعر ، مما يقلل من تساقط الشعر ويحفز نمو الشعر بقوة. احتفظ بزجاجة المياه في متناول يدك واستهدف استهلاك ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

تدليك فروة الرأس يمكنك تشجيع نمو شعر جديد ووقف تساقط الشعر عن طريق تدليك فروة رأسك، اقضي بضع دقائق كل يوم في تدليك فروة رأسك بلطف بأطراف أصابعك، سيسهل ذلك تدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر القوي.

تجنب استخدام الكيماويات القاسية على شعرك يمكن أن ينتج تلف بصيلات الشعر وتساقط الشعر عن استخدام المواد الكيميائية القاسية على شعرك، تجنب استخدام ألوان الشعر ومكواة فرده ومنتجات تصفيف الشعر الأخرى المحتوية على مواد كيميائية، بدلاً من ذلك ، يجب عليك استخدام منتجات العناية بالشعر الطبيعية اللطيفة على شعرك.

قلل من مستويات التوتر لديك هل تعلم أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر والشيب المبكر لشعرك؟ لذا في المرة القادمة التي تشدد فيها على شيء ما، فكر مرتين، يجب أن تمارس تقنيات إدارة الإجهاد مثل التأمل وتمارين التنفس.

ابتعدى عن لتصفيفات الشعر الضيقة إذا كانت تسريحات الشعر الضيقة مثل الضفائر وذيل الحصان هي مظهرك اليومي ، فعليك أن تقول لا لهم. يمكن أن يسبب تساقط الشعر عن طريق سحب بصيلات شعرك. ومن ثم ، اختر تسريحات الشعر الفضفاضة والمريحة التي لا تضغط على شعرك.

علاجات طبيعية لمنع تساقط الشعر الصبار الصبار علاج طبيعي ممتاز لتساقط الشعر لاحتوائه على إنزيمات تعزز نمو الشعر. ضعي جل الصبار الطازج مباشرة على فروة رأسك، اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بشامبو لطيف.

عصير البصل عصير البصل مصدر غني بالكبريت الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر ويحفز نمو الشعر. استخرج العصير من البصل وضعه على فروة رأسك واتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

زيت جوز الهند زيت جوز الهند منعم الشعر الطبيعي الذي يغذي بصيلات الشعر ويقوي خصلات الشعر. يجب وضع زيت جوز الهند الدافئ على فروة رأسك وتدليكه لبضع دقائق وتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله.