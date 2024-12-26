أنواع وأسباب تساقط الشعر.. كل ما تريدين معرفته عن الوقاية والعلاج

كتبت إيناس البنا

تساقط الشعر هو أمر طبيعى يحدث بشكل يومى، فمن الطبيعي أن يفقد الشعر بعضه كل يوم كجزء من دورة نمو الشعر المعتادة، وبالنسبة لمعظم الناس، ينمو الشعر المفقود مرة أخرى، وتظل فروة رأسك مليئة بالشعر، ولكن المرض والتغيرات الهرمونية والإجهاد والشيخوخة والحالات الوراثية يمكن أن تتداخل مع دورة نمو شعرك، ويتساقط المزيد من الشعر، ولكن خصلات الشعر الجديدة لا تنمو دائمًا مرة أخرى.

ما هي أنواع تساقط الشعر؟

تساقط الشعر قد يحدث بصورة دائمة، في حين تكون أنواع أخرى مؤقتة، وتشمل أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا ما يلي:

الثعلبة الأندروجينية: هذا النوع من الصلع الوراثي يمكن أن يصيب أي شخص (الصلع الوراثي عند الذكور أو تساقط الشعر عند النساء ).

الثعلبة البقعية : الثعلبة البقعية هي مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى تساقط الشعر من الرأس والجسم.

تساقط الشعر الكربي : يتضمن هذا النوع من تساقط الشعر تساقط الشعر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويحدث عادة بعد بضعة أشهر من تعرض الجسم لشيء مرهق جسديًا أو عاطفيًا. ويمكن أن ينتج أيضًا عن تغيرات هرمونية مفاجئة.

تساقط الشعر في مرحلة النمو: يحدث هذا التساقط السريع جدًا للشعر بسبب بعض العلاجات الطبية، مثل العلاج الكيميائي.

ما هي أسباب تساقط الشعر؟

هناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر وفقا لموقع clevelandclinic، وأكثرها شيوعًا هي:

تساقط الشعر الوراثي بسبب الجينات (الجينات التي ترثها من والديك).

العدوى الفطرية في فروة الرأس.

تسريحات الشعر التي تسحب الشعر بقوة (مثل الضفائر أو وصلات الشعر أو ذيل الحصان الضيق).

منتجات العناية بالشعر التي قد تسبب الضرر بسبب المعالجة (بما في ذلك الصبغات).

التغيرات الهرمونية (مثل الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث).

العلاج الطبي (مثل العلاج الكيميائي وبعض الأدوية).

نقص التغذية (وخاصة عدم الحصول على كمية كافية من الحديد أو البروتين).

الأحداث المسببة للتوتر (مثل إجراء عملية جراحية أو فقدان أحد الأحباء).

مرض الغدة الدرقية .

كيف يتم علاج تساقط الشعر؟

علاج تساقط الشعر يعتمد على السبب، فإذا كان تساقط شعرك ناتجًا عن تناول الأدوية أو اختلال التوازن الهرموني أو مرض الغدة الدرقية أو النظام الغذائي، فسوف يعالج طبيبك السبب، وغالبًا ما يكون تصحيح المشكلة الأساسية هو كل ما هو مطلوب للمساعدة في وقف تساقط الشعر.

تهدف أغلب علاجات تساقط الشعر إلى المساعدة في علاج الثعلبة الأندروجينية (تساقط الشعر عند الذكور والإناث). وتتضمن هذه العلاجات ما يلي:

الأدوية: عادةً ما تكون الأدوية المتاحة دون وصفة طبية والتي تستخدمها على فروة رأسك هي أول مسار علاجي لتساقط الشعر.

زراعة الشعر : أثناء عملية زراعة الشعر، يقوم الطبيب بإزالة خصلات الشعر بعناية من منطقة فروة رأسك حيث يكون الشعر أكثر كثافة، ثم يقوم الطبيب بزراعة تلك الخصلات، وغرسها في فروة رأسك حيث يكون الشعر أرق.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) : بعد سحب الدم، يقوم الطبيب بفصل البلازما، ثم يقوم بحقن هذه البلازما الغنية بالصفائح الدموية في فروة رأسك، يمكن أن يساعد علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية في إبطاء تساقط الشعر وتشجيع نمو شعر جديد.

الوقاية من تساقط الشعر

لا يمكنك منع جميع أنواع تساقط الشعر، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في الحفاظ على صحة شعرك وتقليل تساقطه. للمساعدة في منع تساقط الشعر:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يتضمن كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتين والحديد.

ابحث عن طرق للتعامل مع التوتر .

إدارة أمراض الغدة الدرقية أو الحالات الطبية الأخرى التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

تجنب تسريحات الشعر التي تسحب الشعر بقوة.

أثناء العلاج الكيميائي، حاول استخدام قبعة التبريد.

