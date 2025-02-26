انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وتوابعها بسبب كسر مفاجئ بخط صرف صحى بالحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عن بدء عمليات قطع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 3 عصرًا، وحتى الإنتهاء من أعمال الإصلاح بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل والذى قد تعرض لكسر مفاجئ ظهر اليوم، حيث تقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ.

فيما تابع المهندس السيد فتحى عبد العاطى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الأقصر، إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع محطات المياه، والتأكيد على أهمية إتباع معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، وذلك بتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفى إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وشارك فى التدريب العملى لمواجهة تسرب غاز الكلور بالشركة، كل من المهندس محمد سرور أخصائى سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة، والدكتور عبد الله أحمد جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، والدكتورة ماريا ماهر جاد الله نائب مدير عام السلامة والصحة المهنية بالأقصر، حيث تم عمل تدريب عملى للعاملين على كيفية السيطرة على تسريب غاز الكلور، وكيفية مواجهة الحريق وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، حيث تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على استمرارها فى متابعة وتطوير محطات المياه، وذلك لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية لسكان المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة.