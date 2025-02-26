مياه الأقصر تعلن عن كسر مفاجئ بخط 1000مم التابع لمحطة 3 صرف صحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأربعاء، عن حدوث كسر بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحى ومن المحتمل قطع المياه بعد 3 ساعات من الآن.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادى العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 فى حال وجود طارئ .

فيما تابع المهندس السيد فتحي عبد العاطي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الأقصر، إجراءات السلامة والصحة المهنية في جميع محطات المياه، والتأكيد على أهمية إتباع معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، وذلك بتوجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وشارك في التدريب العملي لمواجهة تسرب غاز الكلور بالشركة، كل من المهندس محمد سرور أخصائي سلامة وصحة مهنية بالشركة القابضة، والدكتور عبد الله أحمد جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، والدكتورة ماريا ماهر جاد الله نائب مدير عام السلامة والصحة المهنية بالأقصر، حيث تم عمل تدريب عملي للعاملين على كيفية السيطرة على تسريب غاز الكلور، وكيفية مواجهة الحريق وكيفية التعامل مع الأماكن المغلقة، حيث تؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على استمرارها في متابعة وتطوير محطات المياه، وذلك لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية لسكان المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة.