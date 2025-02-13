أخبار × 24 ساعة.. قطاع الأعمال: إنتاج 300 أتوبيس سنويا بشركة النصر للسيارات

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير قطاع الأعمال: إنتاج 300 أتوبيس سنويا بشركة النصر للسيارات

وزارة التعليم: أسئلة الثانوية العامة ستكون مطابقة للنماذج الاسترشادية

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مقر الديوان العام الجديد للمحافظة

وزراء الصحة والتعليم والشباب يترأسون اجتماع مجلس إدارة المشروع القومى للجينوم

وزير التعليم: إعادة تشكيل نظام التعليم الفنى لتخريج طلاب تواكب سوق العمل

وزير الصحة يشارك فى اجتماع مجلس إدارة المشروع القومى للجينوم المرجعى للمصريين