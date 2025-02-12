وزير قطاع الأعمال: إنتاج 300 أتوبيس سنويا بشركة النصر للسيارات

إبراهيم حسان

وجه محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، رسالة للمواطن المصرية قائلا: "نطمئن المواطن المصري ونقول له أصول الدولة مصانة وتدار بكفاءة لا تهدر".

أضاف شيمي، في لقائه الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن شركة النصر للسيارات تحتوي على مصانع رائعة وبنية تحتية متميزة، ويتم التعاون مع الصين لإنتاج 300 أتوبيس سنويا من خلال البدء بمصنع 3 لإنتاج خط الأتوبيس، وهو بمثابة إحياء وتشغيل شركة النصر للسيارات، والتي جرى استقطاب مجموعة من كوادر القطاع الخاص ذات كفاءة كبيرة للعمل فيها.

وتابع الوزير: "جرى تسليم أول دفعة من أتوبيسات النصر للسيارات إلى شركات وزارة النقل، وقد دخلت الخدمة بالفعل"، مشددا على ضرورة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، وهناك خطوات جادة نحو الإنتاج المحلي.

وأشار، إلى أن هناك استثمارات ضخمة لتطوير "مصنع 4" بشركة النصر لإنتاج السيارة الملاكي، وتابع: "50% نسبة المكون المحلي في مركبات شركة النصر للسيارات كمرحلة أولى، غير أن الميني باص الذي سينتج بشركة النصر سيكون نسبة التصنيع المحلي فيه 90%".

وأكد الوزير، على أنه جار العمل لاستغلال عنابر بشركة النصر للسيارات لإنتاج الصناعات المغذية للمركبات، لذلك شركة النصر للسيارات تشهد حالة من السعادة بسبب وتيرة العمل وجودة المنتج.