رئيس الوزراء يتابع جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولى الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهًا إلى أنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم فى جذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلى لأبرز الأعباء المالية التى يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التى شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.

كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التى يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتى تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.