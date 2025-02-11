كيف يقاوم الطفل المريض بالسكر إغراءات "كانتين المدرسة"؟.. نصائح صحية

كتبت: دانه الحديدى

يمثل مقصف أو "كانتين المدرسة" إغراء واضحا للأطفال، لما يحتوى عليه من مأكولات ومشروبات محببة إليهم، وقد يعتمد الأطفال خلال يومهم الدراسى على تلك الأطعمة بدلا من "اللانش بوكس".

ويعد الإكثار من تلك الأطعمة أمرا ضارا بصحة الأطفال بشكل عام، لكنها تمثل ضررا أكبر على الطفل مريض السكر، والذى يحتاج إلى نظام غذائى خاص للحفاظ على مستوى السكر في دمه.

هل توجد أطعمة يمكن للطفل مريض الشكر تناولها من "الكانتين":



في هذا السياق أوضحت الدكتورة داليا بهجت، استشارى التغذية والسمنة والنحافة بجامعة عين شمس، أنه في الفترة الأخيرة أصبحت توجد مجموعة من الخيارات بين المنتجات الجاهزة، التي يمكن أن يتناولها الطفل المريض بالسكر، على أن يتم ذلك بكميات محددة تتناسب مع وزنه وطوله وحالته الصحية، كذلك السعرات الحرارية التي تتضمنها تلك المنتجات، وفقا لما يحدده الطبيب المعالج.

ويعد "البروتين بار" الشوكلاته المحلاه ببدائل السكر "ستيفيا"، من المنتجات التي يمكن للطفل المريض بالسكر تناولها بكميات محددة، مثلا مكعب واحد من تلك الشوكلاته.

بدائل لمنتجات "كانتين" محببة للطفل



يوجد عدد من البدائل التي يمكن إعطاؤها للطفل في علبة الطعام الخاصة به "اللانش بوكس"، حتى لا يحتاج شراء منتجات من الكانتين قد لا تتناسب مع حالته، حيث يمكن إعطاء الطفل فشار محلى ببدائل السكر، بحيث يكون بمثابة حلوى طيبة المذاق، كذلك الاعتماد على الفاكهة الطبيعية بدلا من الحلوى.

وبشكل عام تتطلب رعاية الطفل المريض بالسكر فى الأطفال فهم شامل من قبل الآباء والأمهات لحالة الطفل، للتعامل مع الأعراض المختلفة، أهمها انخفاض السكر في الدم، حيث يشكل انخفاض السكر حالة طارئة قد تؤثر على صحة الطفل إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع وصحيح.