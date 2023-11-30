كيف يعيش الطفل مريض السكر نمط حياة صحى؟ 6 نصائح للآباء

كتبت إيناس البنا

يعانى الأطفال المصابون بمرض السكر من النوع الأول من مشكلات في التعامل مع طبيعة مرضهم، ويكون العائق الأكبر على الوالدين هي كيفية التعامل ووضع الخيارات الغذائية والعلاجية.

مرض السكري عند الأطفال

وفقا لموقع "onlymyhealth"، يعمل الوالدان على ضمان أن ينمو أطفالهم بصورة صحية، دون أي أمراض ولكن الأطفال المصابين بمرض السكر يكون عليهم ضغط كبير من حيث التعامل مع الحالة المرضية المزمنة التي قد يصعب إدارتها، ولكن يساعد التشخيص المبكر وتعديلات نمط الحياة على إحداث فرق في التعامل مع الأطفال المصابين بمرض السكر.

تناول نظام غذائي المتوازن

من الضروري مراقبة استهلاك الكربوهيدرات واختيار الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة على السكريات البسيطة، من الضروري اتباع نظام غذائي متنوع يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، يمكن أن يساعد توقيت الوجبات المنتظم والتحكم في حصص الطعام على استقرار مستويات السكر في الدم.

التمرين المنتظم

من المهم جدًا أن يمارس الأطفال أنشطة بدنية منتظمة، يمكن أن يكون المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات أمرًا ممتعًا ومفيدًا، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتساعد على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، استشارة الطبيب المعالج لتحديد أفضل تمرين لطفلك ضرورة.

مراقبة نسبة السكر في الدم

المراقبة المنتظمة لمستويات السكر في الدم أمر لا بد منه، ويمكنه توجيه جرعة الأنسولين واختيارات نمط الحياة، مما يضمن التحكم الأمثل في حالة الطفل.

ادارة الاجهاد

قد يكون التعامل مع داء السكري من النوع الأول أمرًا مرهقًا للأطفال، نظرًا لوجود العديد من قيود نمط الحياة، يمكن للوالدين تعليمهم كيفية إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل اليقظة الذهنية واليوجا والتأمل، يقترح الطبيب أن قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة يمكن أن يساهم أيضًا في تحسين صحتهم بشكل عام.

الخضوع للفحوصات الروتينية

تعد الزيارات المنتظمة للطبيب أمرًا بالغ الأهمية لتتبع تقدم الحالة وتقييم المضاعفات المحتملة وتعديل خطط العلاج عند الحاجة، من المهم الالتزام بالأدوية الموصوفة وإجراء تغييرات في نمط الحياة من أجل الصحة على المدى الطويل.