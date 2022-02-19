هل بار البروتين وجبة صحية؟ تعرف على الإيجابيات والسلبيات

كتبت إيناس البنا

تعتبر ألواح البروتين من أسهل الطرق لإضافة البروتين إلى الجسم أثناء التنقل، من المكسرات إلى الشوكولاتة، يمكن للناس الاختيار من بين مجموعة واسعة من ألواح البروتين المتاحة.

بينما يفضل البعض تناوله كوجبة خفيفة، قد يضيفه البعض كجزء أساسي من وجبة الإفطار، ومع ذلك، على الرغم من التأثير المتزايد لمصدر البروتين هذا في صناعة اللياقة البدنية، فهل هو آمن للاستهلاك المنتظم؟ تابع القراءة لمعرفة إيجابيات وسلبيات ألواح البروتين.

ألواح البروتين - إيجابيات وسلبيات

الإيجابيات: بعض المزايا الشائعة لألواح البروتين وفقا لموقع times newsهي كما يلي:

ألواح البروتين قابلة للتخصيص ويمكن أن تتوافق مع احتياجات وتفضيلات المستهلك، على سبيل المثال، يمكن للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من حساسية من الجوز أن يختاروا المكسرات المصنوعة من النباتات والخالية من المكسرات.

بصرف النظر عن كونها محملة بالبروتين، يمكن إثراء هذه الألواح بالأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تفيد الجسم بشكل كبير.

تعتبر ألواح البروتين ملائمة ويمكن أن تكون بمثابة وسيلة فعالة لتناول البروتين أثناء التنقل ولا تقلق بشأن إعداد وجبات الطعام بشكل متقن. علاوة على ذلك، فهو لذيذ وسهل التخزين.

السلبيات: بعض العيوب الشائعة لألواح البروتين هي كما يلي:

لإضافة نكهة إلى ألواح البروتين، قد تكون محملة بالمواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى التي يمكن أن تضر الجسم إذا استهلكت بكميات زائدة.

قد تحتوي ألواح البروتين على نسبة عالية من السكر والتي يمكن أن تكون غير صحية لمرضى السكر وتؤدي أيضًا إلى الالتهاب والانتفاخ ومضاعفات صحية أخرى عند الإفراط في تناولها.

ألواح البروتين غنية بالسعرات الحرارية، في حين أنها يمكن أن تزود الجسم بالطاقة ، فإن الاستهلاك المفرط وغير الخاضع للإشراف قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

ألواح البروتين - صحية أم لا؟

تعتبر ألواح البروتين، بلا شك، وسيلة فعالة لتلبية احتياجات الجسم من البروتين. ومع ذلك، يجب ألا تمنعك هذه الإيجابيات من الاعتراف بالسلبيات، تعتبر ألواح البروتين صحية فقط عندما يتم تناولها بوعي وباعتدال، علاوة على ذلك، بصرف النظر عن الكمية، من المهم أيضًا توخي الحذر من الجودة التي يتم استهلاكها.

بدائل صحية: إذا كنت ترغب في التخلص من ألواح البروتين من نظامك الغذائي، فيمكنك البحث عن بدائل أخرى غنية بالبروتين مثل البيض والفاصوليا والعدس وما إلى ذلك. نظرًا لأن الأطعمة المذكورة سابقًا قد تتطلب بعض التحضير، يمكنك أيضًا اختيار وجبة خفيفة- الأطعمة القائمة على أساس مثل:

المكسرات

بذور

زبدة الفول السوداني والفواكه / الخضار