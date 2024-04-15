5 بدائل صحية للسكر الأبيض يجب إضافتها لنظامك الغذائي منها معجون التمر

كتبت فاطمة خليل



5 بدائل صحية للسكر الأبيض العسل العسل المفضل منذ فترة طويلة في المحليات الطبيعية، وهو مليء بمضادات الأكسدة ويتميز بخصائص مضادة للميكروبات. نكهته الغنية يمكن أن تعزز مجموعة متنوعة من الأطباق، ومع ذلك، من الضروري اختيار العسل الخام غير المعالج لجني فوائده الغذائية الكاملة، حيث أن الأصناف المعالجة قد تفتقر إلى الإنزيمات ومضادات الأكسدة الموجودة في العسل الخام. يرتبط السكر الأبيض، الموجود بكثرة في الأطعمة والمشروبات المصنعة، بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب ومع بحث الناس عن بدائل صحية، ظهرت مجموعة كبيرة من المحليات الطبيعية، التي توفر الحلاوة دون الآثار الضارة للسكر المكرر ، فى هذا التقرير نتعرف على 5 بدائل صحية للسكر يجب أن تفكر في دمجها في نظامك الغذائي، بحسب موقع "تايمز ناو"العسل المفضل منذ فترة طويلة في المحليات الطبيعية، وهو مليء بمضادات الأكسدة ويتميز بخصائص مضادة للميكروبات. نكهته الغنية يمكن أن تعزز مجموعة متنوعة من الأطباق، ومع ذلك، من الضروري اختيار العسل الخام غير المعالج لجني فوائده الغذائية الكاملة، حيث أن الأصناف المعالجة قد تفتقر إلى الإنزيمات ومضادات الأكسدة الموجودة في العسل الخام.

سكر جوز الهند مصنوع من عصارة أشجار نخيل جوز الهند، ويقدم سكر جوز الهند مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالسكر الأبيض، مما يعني أنه يسبب ارتفاعًا أبطأ في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على كميات صغيرة من العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك والكالسيوم. نكهته الشبيهة بالكراميل تجعله بديلاً ممتازًا في وصفات الخبز والمشروبات. ستيفيا مصنوع من عصارة أشجار نخيل جوز الهند، ويقدم سكر جوز الهند مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالسكر الأبيض، مما يعني أنه يسبب ارتفاعًا أبطأ في مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على كميات صغيرة من العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك والكالسيوم. نكهته الشبيهة بالكراميل تجعله بديلاً ممتازًا في وصفات الخبز والمشروبات. مشتقة من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا، وتقدر قيمة ستيفيا لحلاوتها الشديدة دون سعرات حرارية أو تأثير على مستويات السكر في الدم. وهو متوفر في أشكال مختلفة، بما في ذلك المستخلصات المسحوقة والمركزات السائلة.

معجون التمر يُصنع عن طريق مزج التمر المنقوع مع الماء حتى يصبح ناعمًا، ويقدم معجون التمر حلاوة طبيعية إلى جانب الألياف والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يمكن استخدامه كبديل فردي للسكر الأبيض في الوصفات، مما يضيف الرطوبة وعمق النكهة. يعمل معجون التمر بشكل جيد في المخبوزات والعصائر والصلصات. الدبس ستيفيا مناسبة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم.يُصنع عن طريق مزج التمر المنقوع مع الماء حتى يصبح ناعمًا، ويقدم معجون التمر حلاوة طبيعية إلى جانب الألياف والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يمكن استخدامه كبديل فردي للسكر الأبيض في الوصفات، مما يضيف الرطوبة وعمق النكهة. يعمل معجون التمر بشكل جيد في المخبوزات والعصائر والصلصات. الدبس عبارة عن شراب سميك داكن اللون يتميز بنكهته القوية ومحتواه الغذائي. يحتوي على كميات كبيرة من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يجعله بديلاً صحيًا للسكر المكرر، على الرغم من أن دبس السكر له طعم مميز قد لا يناسب كل الوصفات، إلا أنه يمكن أن يضيف عمقًا وتعقيدًا إلى المخبوزات والمخللات والصلصات.

إن دمج هذه البدائل الصحية للسكر الأبيض في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل تناولك للسكريات المكررة مع الاستمرار في تلبية رغبتك الشديدة في تناول الحلويات. سواء كنت تفضل النكهات الزهرية للعسل، أو الحلاوة الترابية لسكر جوز الهند، أو الحلاوة الشديدة للستيفيا، فهناك مُحلي طبيعي يناسب كل الأذواق والتفضيلات الغذائية.