تموين كفر الشيخ: ضبط 3.5 طن كيلو لحوم وأسماك مجمدة ومخللات يشتبه في صلاحيتها

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، عددا من الحملات بمراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ووزير التموين والتجارة الداخلية، إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط كميات من اللحوم المجمدة والسمك والمخللات، مشتبه في صلاحيتهم.

وتشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الطب البيطرى تحت اشراف المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ وأسفرت ضبط 900 كجم لحوم برازيلي مجمدة، و525 كجم سمك ماكريل مجمد اشتباه صلاحية في ثلاجة بالقنطرة البيضا، تحرر محضر رقم 1386 لسنة 2025 جنح أول كفرالشيخ.

كما تمكنت الحملة بدسوق من 1120 كجم زيتون مخلل غير مدون عليها أي بيانات، وتظهر عليه علامات التلف وتم تحرير محضر جنحة رقم 2695 لسنة 2025 وجاري المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية.



جانب من المضبوطات من المخللات



جانب من المضبوطات