أعراض ارتفاع الكوليسترول قد تظهر على بشرتك.. ما يجب عليك فعله

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وعادةً لا تكون العلامات واضحة، ولكن في بعض الأحيان، يمكنك ملاحظة أعراض ارتفاع الكوليسترول على الجلد، التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

ما الكوليسترول؟

إنها مادة تشبه الدهون، وهي شمعية، وتوجد في كل خلية من خلايا الجسم، وهي ضرورية لوظائف الجسم، بما في ذلك:

-إنتاج الهرمونات : الكوليسترول هو عنصر أساسي في إنتاج الهرمونات مثل الأستروجين والتستوستيرون والكورتيزول.

-بنية غشاء الخلية : تساعد على الحفاظ على سيولة أغشية الخلايا، مما يسمح لها بوظيفتها بشكل سليم.

-تكوين فيتامين د : يستخدم الجسم المادة الشمعية لإنتاج فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس.

-تكوين الأحماض الصفراوية : تعتبر هذه المادة ضرورية لإنتاج الأحماض الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون في الأمعاء.

أعراض الكوليسترول على الجلد

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار"، إلى تراكم اللويحات في الشرايين، وتقييد تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، في حين أن HDL أو البروتين الدهني عالي الكثافة، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد"، يساعد في التخلص من الكوليسترول الزائد من مجرى الدم ونقله إلى الكبد للتخلص منه.

فيمكن أن يقلل هذا من خطر انسداد الشرايين، لذا فإن الحفاظ على التوازن بين LDL وHDL أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، إذا كان إجمالي الكوليسترول لديك 200 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) أو أعلى، فهذا يعني أنه يجب عليك العمل على خفض مستوياتك.

ما أعراض ارتفاع الكوليسترول على الجلد؟

ارتفاع نسبة الكوليسترول قد يسبب تغيرات ملحوظة في الجلد بسبب تراكم الرواسب الدهنية أو بلورات الكوليسترول في الأوعية الدموية.

أعراض ارتفاع الكوليسترول علي الجلد

وفيما يلي بعض أعراض الكوليسترول الرئيسية على الجلد:



1.كتل

تظهر كتل أو عقيدات دهنية صفراء اللون تحت الجلد. توجد عادة حول العينين والمرفقين والركبتين والمفاصل والأرداف، ويحدث الورم الصفراوي عندما تنتشر مستويات عالية من الكوليسترول في مجرى الدم وتترسب في الجلد، وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية للغاية من الكوليسترول الضار، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب حالات وراثية مثل فرط كوليسترول الدم العائلي.

2. لويحات صفراء ناعمة حول الجفون

قد تلاحظ ظهور لويحات صفراء ناعمة حول الجفون، وخاصة في الزوايا الداخلية، وعادة ما تكون هذه الرواسب متناظرة وتنمو تدريجيًا بمرور الوقت، وتعتبر اللويحات الدهنية مؤشرًا لتراكم الدهون في الجلد، ويمكن أن تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الحزاز المسطح

إنها حالة تؤدي إلى الحكة، وأحيانًا الألم، وقد تكون مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، و خلال دراسة أجريت عام 2020، ونُشرت في النشرة الطبية لمستشفى سيسلي إيتفال ، كان لدى المشاركين المصابين بالحزاز المسطح مستويات عالية من الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

4. القوس الشيخوخي

تظهر حلقة رمادية أو بيضاء أو زرقاء حول العين، لكنها لا تؤثر على الرؤية، ويحدث ذلك بسبب ترسب الكوليسترول في القرنية، في حين أنه شائع لدى كبار السن (فوق الستين)، فإن وجوده لدى الشباب قد يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

5. الصدفية

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى التهاب الجلد، وإذا كنت تعاني من الصدفية، فقد ينتهي بك الأمر ببشرة متغيرة اللون مغطاة بقشور، وخلال دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة Arthritis & Rheumatology، كان المشاركون الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية، وخاصة أولئك الذين لم يتناولوا أبدًا أدوية خفض الكوليسترول.

6. علامة فرانك "تجعد شحمة الأذن"

إنها طية قطرية في شحمة الأذن تمتد من فتحة الأذن إلى الحافة السفلية، والسبب الدقيق لعلامة فرانك غير واضح، ولكن قد يكون مرتبطًا بانخفاض الدورة الدموية بسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين.

لا تعتبر أعراض الكوليسترول على الجلد مجرد مخاوف تجميلية، بل هي مؤشرات محتملة لمشاكل القلب والأوعية الدموية الأساسية.

كيفية التعامل مع أعراض ارتفاع الكوليسترول في الجلد؟

إذا لاحظت أيًا من أعراض الكوليسترول على الجلد، فاتبع الخطوات التالية:

1. قم بإجراء اختبار مستوى الدهون في الدم أثناء الصيام

يقيس هذا الاختبار الدموي مستويات LDL وHDL والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون الموجودة في الجسم. سيساعد الاختبار في معرفة ما إذا كان لديك مستويات عالية من الكوليسترول وتحتاج إلى علاج طبي. يجب عليك الصيام لمدة 8 ساعات على الأقل قبل هذا النوع من الاختبار.

2. اعتماد تغييرات في نمط الحياة

سينصحك طبيب القلب باتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة وغني بالألياف للتحكم في أعراض الكوليسترول على الجلد، فقم بزيادة تناول الألياف من خلال تناول الشوفان والبقوليات والخضراوات وكذلك الفواكه، تناول الدهون الصحية الموجودة في الأطعمة مثل المكسرات والبذور والأسماك الدهنية مثل السلمون.

3. ممارسة الرياضة بانتظام

للتحكم في أعراض الكوليسترول على الجلد، تحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يساعد حوالي 150 دقيقة من أي تمرين هوائي متوسط الشدة في الأسبوع على خفض الكوليسترول، لذا، ارتدِ حذاءك الرياضي واخرج للمشي أو الجري.

4. تجنب التدخين

إذا كنت تدخن السجائر بشكل متكرر، فأنت بحاجة إلى الإقلاع عن هذه العادات، حيث يمكن للتدخين أن يخفض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة ويزيد من خطر انسداد الشرايين.