أطعمة خفيفة وصحية لخفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كتبت فاطمة خليل

فى حين أن مستويات الكوليسترول تشكل مشكلة صحية لجميع الفئات العمرية، يمكنك دمج نظام غذائي مغذٍّ، وخاصة الوجبات الخفيفة الصحية من بين أفضل الطرق للمساعدة في الحفاظ على صحتك، فهذه الأطعمة مليئة بالألياف والدهون غير المشبعة والكثير من الفيتامينات والبروتينات - وكلها تعمل بشكل طبيعي على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع تايمز ناو.

بينما ترفع العديد من الأشياء نسبة الكوليسترول في الدم، فإن النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، تحدث هذه الحالة عندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول في الدم. في حين أنه لا يؤدي إلى أي مشاكل على الفور، فإنه يتراكم بمرور الوقت، مما يؤدي إلى انسدادات ويسبب تصلب الشرايين وتضييقها - مما يتسبب في النهاية في عامل خطر رئيسي للطوارئ الطبية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفقًا للخبراء، في حين ترفع العديد من الأشياء نسبة الكوليسترول في الدم، فإن النظام الغذائي هو أحد الأسباب الرئيسية، مع الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الزبدة والجبن واللحوم الدهنية والشوكولاتة من بين أسوأها، ومع ذلك، يجب عليك تناول الأطعمة التي لها التأثير المعاكس، والتي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون تناول الوجبات الخفيفة، هناك ثلاث وجبات خفيفة مهمة ولذيذة يمكن أن تساعدك على الحفاظ على لياقتك وصحتك.



المكسرات

يعد تناول المكسرات بانتظام من أفضل الطرق لموازنة مستويات الكوليسترول الجيد والسئ. وفقًا للخبراء، فإن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يساعد أيضًا في تخفيف المحتوى العالي من السعرات الحرارية في المكسرات.

المكسرات الشعبية مثل اللوز والمكسرات الأخرى، بالإضافة إلى إبقائك مشبعًا لفترة طويلة، تعمل أيضًا على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

وفقًا للدراسات، فإن الجوز المليء بالدهون أوميجا 3، يساعد أيضًا في حماية القلب وخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب.

ومع ذلك، نظرًا لأن جميع المكسرات عالية السعرات الحرارية، فيجب تناول حفنة فقط يوميًا.

البذور

البذور مثل بذور عباد الشمس والسمسم وبذور الكتان وبذور اليقطين هي مصدر قوي للألياف القابلة للذوبان والدهون غير المشبعة. يوصي الخبراء بإضافة هذه البذور إلى نظامك الغذائي إما في وجبة الإفطار أو كوجبات خفيفة يتم تناولها في أي وقت من اليوم.

وفقًا للدراسات، فإن أولئك الذين يستهلكون بذور عباد الشمس بانتظام يظهرون فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديهم مقارنة بمن لا يفعلون ذلك. تساعد البذور أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ والبروتين الدهني منخفض الكثافة في مصل الدم، مما يؤدي بخلاف ذلك إلى اضطرابات قلبية مختلفة.

الفواكه

تعتبر الفواكه من الأطعمة الرائعة التي يجب تناولها بكميات كبيرة يوميًا. وبصرف النظر عن الحفاظ على لياقتك وصحتك، فهي مغذية للغاية ومفيدة للقلب.

تحتوي الفواكه على الخضراوات والألياف التي لا تعمل على خفض نسبة الكوليسترول فحسب، بل تمنع أيضًا امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم. وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن أولئك الذين يستهلكون بانتظام المزيد من الفاكهة والخضروات لديهم مستويات أقل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.